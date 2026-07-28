Sabrina Rojas lanzó un picante comentario contra Luciano Castro: "Cómo superar los cuernos"

La conductora recordó la relación que mantuvo con el actor de Valientes, durante la cual hubo varias infidelidades, y no dudó en dedicarle una indirecta.

Sabrina Rojas no suele esquivar los temas de actualidad que debaten en su programa, y tampoco tiene problemas para reírse de sí misma. En esta ocasión, la conductora se refirió a las infidelidades que padeció mientras estaba en pareja con Luciano Castro y le lanzó una picante indirecta al actor.

Todo comenzó cuando la modelo estaba analizando la academia que lanzó Wanda Nara para ser una mujer exitosa . Según informaron en el piso de Pasó en América, la empresaria ganó 400 mil dólares tras vender los cursos basados en sus propias vivencias.

Ailén Bechara, panelista del programa, tomó la palabra: "Si con este curso ya hizo 400 mil dólares, chicas, algo estamos haciendo mal", expresó, y le dio el pie para que Sabrina arroje munición pesada. A modo de broma, la conductora se refirió a la relación que mantuvo con Luciano Castro, de quien se separó en 2021 en medio de rumores por infidelidad.

"Yo el otro día dije: 'voy a hacer un curso sobre cómo superar los cuernos'. Ya me llamaron de varios portales para preguntarme si lo estoy pensando en serio y, hasta recién, no lo estaba pensando en serio", lanzó Rojas, causando la risa de los panelistas.

Con respecto a qué temas tocaría en su curso, detalló: "Yo te hago superar los cuernos, te doy todo un historial. Tengo que pensar la idea, te voy a decir cómo superar los cuernos, cómo ser una tóxica en recuperación…", concluyó divertida.

SABRINA ROJAS: "Voy a dar un curso sobre cómo superar los cuernos"#PasóEnAmérica pic.twitter.com/0Je4ivW66N — América TV (@AmericaTV) July 28, 2026

Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani

Ya pasó un tiempo desde la separación de Luciano Castro y Flor Vigna, que se confirmó en febrero de 2024. Sin embargo, la cantante volvió a hacer referencia al vínculo y contó puntualmente cómo fue que descubrió la infidelidad con Griselda Siciliani.

Todo salió a la luz a partir de una entrevista que brindó en México, donde respondió sin filtros a una consulta sobre una experiencia personal que marcó su vida amorosa. Al recordar aquel episodio, contó cómo descubrió la infidelidad de su expareja.

"A mí me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina, fue muy viral. Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica. Decía como 'Jaja, qué lindo', pero bueno, me quedé ahí, me huele mal. Entonces me tenté y lo revisé, cosa que no hacía nunca, y había muchos mensajes borrados y la exponía a ella", lanzó Flor.

Flor Vigna reveló cómo se enteró que Luciano Castro le era infiel con Griselda Siciliani. pic.twitter.com/qVl6KP2nuW — Minuto Videos (@minutovideos) July 27, 2026

Luego, explicó que revisar el teléfono nunca había sido una costumbre suya, aunque en esa ocasión la sospecha fue más fuerte y decidió hacerlo: "Como que ella decía 'soñé con vos', pero él había borrado sus mensajes, los de ella no, como muy infiel. Me dijo '¿qué te pasa?', le dije 'bueno, cometí el error de revisar tu celular y vi esto'. Me dijo 'no, te juro que es una compañera que nada que ver'".

Aparentemente, ese episodio fue una excepción impulsada por lo que sintió en ese momento: "Es que yo tampoco tengo el perfil de una mina celosa, no revisaba el celular, nada, sino que simplemente en ese momento vi ese mensaje y viste que una tiene un olfato... La intuición de nosotras".

Luego, agregó sobre las constantes promesas de amor que recibía: "Esa es la que me enteré, después no sé. Todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida, que yo iba a llegar a todo lo que quiera… Esos son los peores".