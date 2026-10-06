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Filtraron la escalofriante amenaza que recibió Joaquín Levinton de su denunciante: "Vas a terminar como John Lennon"

En medio del escándalo, el líder de Turf presentó ante la Justicia las amenazas de muerte que habría recibido por parte de la mujer que lo denunció. En este contexto, los mensajes podrían dar un giro al conflicto judicial que enfrenta el músico.

Joaquín Levinton presentó ante la Justicia las amenazas de muerte que recibió por parte de su denunciante.

Joaquín Levinton presentó ante la Justicia las amenazas de muerte que recibió por parte de su denunciante.

Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual, violencia de género y amenazas.
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La grabación de voz fue difundida en DDM, y allí se escucha a la mujer reclamando al líder de Turf que atienda sus llamados en términos extremadamente violentos. "¡Atendeme el teléfono, hijo de re mil pu..! Te juro que te voy a arruinar la vida", se la puede escuchar diciendo.

Luego la mujer, con la que compartió un vinculo informal durante cinco años, lo amenazó directamente en medio de un estado de ira: "Te voy a denunciar y te voy a matar yo misma con mis propias manos… Vas a terminar como John Lennon".

El audio se conoció horas después de que LAM difundiera otra grabación que surgió de una comunicación telefónica entre Joaquín y Paula, registrada en el año 2023. En el intercambio, ambos mantienen una conversación en términos cordiales y charlan sobre la situación judicial que atravesaban en aquel momento.

En la conversación, el cantante le explica que tenía que declarar frente a la Justicia y le plantea la necesidad de que ella aclarara que él nunca le había hecho daño. "Escuchame, lo que sí es que vas a tener que en algún momento decirles que yo nunca te hice mal, que no te quiero hacer mal", se lo escucha decir a Levinton.

La llamada entre Joaquín Levinton y Paula: "Es un decir, no es literal que te voy a matar"

Por su parte, Paula asegura que ya había hecho esa declaración. Entonces, Joaquín explica las consecuencias que la situación había tenido para él: "Tuve que poner un abogado para ir a testificar y ahora tengo que hacer todo eso y yo nunca tuve ni siquiera una pelea con vos, ni la quiero tener".

En este contexto, el cantante le mencionó una presunta amenaza que había recibido de ella. "Lo que pasa es que cuando vos me amenazaste...", comenzó a decir, antes de ser interrumpido por la mujer. "Ya sé. Pero no te podés asustar. ¿Nunca te dijo alguien 'Te voy a matar'?", se justificó Paula.

Ante esa respuesta, Joaquín le aseguró que nunca había recibido una amenaza de ese tipo. "Es un decir, no es literal. Es un decir: 'Te quiero tanto que te quiero matar'", argumentó ella.

Joaquín Levinton es parte del jurado de Es mi Sueño.

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