El contundente mensaje de Joaquín Levinton al regresar a Es mi sueño luego de la denuncia

En medio de la tormenta mediática, la reaparición del artista no pasó desapercibida y dejó en claro su postura.

Tras varias jornadas atravesadas por especulaciones sobre su futuro televisivo, Joaquín Levinton se reincorporó este lunes 5 de octubre a los estudios de la productora Kuarzo, ubicados en Palermo, para continuar con las grabaciones de Es mi sueño . De este modo, el músico volvió al certamen que conduce Guido Kaczka en la pantalla de El Trece, donde se desempeña como jurado junto a figuras como Abel Pintos, mientras evita explayarse sobre la causa judicial por abuso sexual con acceso carnal iniciada por su expareja Paula.

Al ser abordado por los cronistas antes de ingresar al set de grabación, el cantante de Turf prefirió eludir los detalles del expediente judicial y enfocar su testimonio en el plano estrictamente profesional. “Me encanta volver a trabajar. Me encanta hacer lo que hago”, manifestó de entrada frente a las cámaras de espectáculos. Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para agradecer públicamente las muestras de afecto recibidas en los últimos días: “Muchísimas gracias por el apoyo de la gente” , expresó con marcada gratitud.

El referente del rock nacional admitió que las expresiones de solidaridad resultaron fundamentales para sobrellevar el impacto mediático y personal del caso. “Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí. De hecho, igual es una pesadilla”, confesó con absoluta crudeza sobre el momento que le toca atravesar. En ese sentido, destacó el trato cordial que percibe al salir de su casa a diario: “Para mí, poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar a pasear al perro a la mañana y que todos me digan ‘aguante, Joaquín’ y ‘te apoyamos’, es lo que importa” , remarcó sobre el respaldo callejero.

Finalmente, el artista apeló a su trayectoria en la música popular argentina y remarcó la vocación que persigue desde hace décadas en cada proyecto del que forma parte. “Hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda” , argumentó para explicar su papel en la televisión. Al ser consultado sobre si existió un diálogo previo con la producción o con el propio conductor antes de retomar su puesto, fue determinante: “Obviamente, todos me apoyan, todos me quieren y no hay mucho más que decir” , concluyó antes de ingresar al estudio.

El expediente judicial que envuelve al líder de Turf sumó una prueba tras la emisión del ciclo LAM en la pantalla de América TV, donde se dio a conocer una escucha telefónica grabada en 2023 entre el artista y Paula , la expareja que lo acusó por abuso sexual. Durante el diálogo, el cantante busca recomponer la comunicación para pedirle su perfil de Instagram con la intención de desbloquearla, abriendo una discusión sobre el expediente que se tramitaba en la Justicia y el cruce de cruces que desencadenó el conflicto judicial.

En uno de los pasajes centrales de la charla, el artista le pide expresamente a la mujer que rectifique sus dichos para ponerle un freno a las actuaciones en Tribunales. “Lo que sí que vas a tener que en algún momento decirles que yo nunca te hice mal, que no te quiero hacer mal”, le exige de entrada, agregando que debió contratar representación legal para testificar.

Ante el reclamo del líder de Turf sobre la falta de peleas entre ambos, la denunciante coincidió con su postura y atribuyó sus declaraciones previas a un arrebato impulsivo: “No, fue un momento de ira”, justificó Paula.

El cantante publicó un descargo en sus redes rechazando los cargos. Redes sociales

A lo largo del diálogo, la conversación derivó en un cruce sobre supuestas amenazas telefónicas del pasado y los temores manifestados ante la Justicia. Ante los cuestionamientos del cantante por sus dichos, la mujer restó dramatismo a sus expresiones verbales argumentando que no fueron de manera literal: “No te podés asustar, porque yo te diga, ¿nunca te dijo alguien: 'Te voy a matar'?”, le planteó para luego asegurar que había iniciado los trámites para desactivar la acusación penal: “Yo di de baja todo”, sostuvo durante el cruce.

Hacia el tramo final del llamado, el jurado televisivo insistió en la necesidad de asentar formalmente la falta de temor para dar por cerrado el conflicto y evitar requerimientos judiciales en el futuro. “Estaría piola que para que todo termine y no tengamos ninguno de los dos que hacer nada”, remarcó el líder de Turf. Por su parte, Paula se comprometió a ratificar su postura en los estrados para que archiven el expediente de forma definitiva, cerrando el contacto con un compromiso de dejar el expediente atrás de forma definitiva.