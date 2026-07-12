Flybondi lleva 11 días sin volar y crece la incertidumbre por el futuro de la low cost

La aerolínea no transporta pasajeros desde el 1° de julio. Desde el 2 de julio suspendió todas sus operaciones y recién tiene servicios programados para este lunes 13.

La crisis operativa de Flybondi se profundiza con el paso de los días. Este domingo se cumplen 11 jornadas consecutivas sin que despegue un solo avión de la compañía con pasajeros , luego de que el pasado 1° de julio realizara apenas diez vuelos y cancelara otros seis. Desde el 2 de julio , todas las operaciones fueron suspendidas y, según figura en la programación de la empresa, los vuelos recién volverían este lunes 13 de julio , aunque todavía persiste la incertidumbre sobre si efectivamente podrán concretarse.

En medio de este escenario, uno de los aspectos que genera mayor preocupación entre los usuarios es que Flybondi continúa vendiendo pasajes a través de su página web como si la operatoria se desarrollara con normalidad , sin advertencias visibles sobre la situación que atraviesa la empresa ni sobre el riesgo de nuevas cancelaciones.

La falta de información clara hacia los pasajeros se suma a una crisis que ya lleva varios meses y que derivó en cientos de vuelos cancelados, miles de viajeros afectados y crecientes cuestionamientos sobre la continuidad de la operación de la aerolínea.

En ese contacto, l piloto y periodista especializado en aviación Carlos Rinzelli analizó la situación durante una entrevista en C5N y describió un fuerte deterioro operativo de la empresa. "Esta empresa en el último año ha tenido una degradación operacional enorme. Pasó de tener más de 20 aviones a estar operando con uno solo. Hizo maniobras de retiros voluntarios, tratando de licenciar al personal, pero la realidad es que hace días que no vuela. En mi opinión personal lo hacen por respeto a los pasajeros por las recurrentes suspensiones que venían realizando", sostuvo.

El especialista también cuestionó que la empresa continúe comercializando vuelos pese a la paralización de sus operaciones." Me pregunto cómo le permiten seguir vendiendo pasajes cuando no operan y por qué la gente sigue comprando pasajes ", afirmó.

En la misma línea agregó: "Venden un pasaje que después no pueden dar. Son múltiples las cancelaciones que han hecho. Desde el punto de vista de la seguridad no deberían seguir operando".

Rinzelli también remarcó el impacto que la situación genera sobre trabajadores y pasajeros. "Detrás de esto hay fuentes de trabajo y colegas que han apostado a la compañía, o gente que necesita trasladarse y decidió hacerlo con la empresa por los pasajes baratos", señaló.

Respecto del rol del Estado, indicó que "la Administración Nacional de Aviación Civil es la responsable de determinar la situación" de la empresa. Además, recordó que la paralización de los vuelos ya llevaba varios días. "Hace 11 días que no vuelan. Venden los viajes por adelantado y ninguna de las personas que lo compró puede realizarlo", expresó durante la entrevista.

Avanza un amparo colectivo contra Flybondi

Mientras continúan las cancelaciones, pasajeros afectados impulsan un amparo colectivo para reclamar la devolución del dinero de los pasajes y exigir respuestas por parte de la compañía. La iniciativa es promovida por la organización Vuelo Tarde – Derechos del Pasajero, junto con el estudio jurídico Montoya & Asociados, y busca reunir en una única acción judicial a quienes pagaron vuelos que finalmente fueron cancelados y todavía no obtuvieron el reintegro correspondiente.

Según explicaron los impulsores del reclamo, el objetivo es representar a los usuarios que contrataron un servicio que nunca se prestó y que, pese a haber iniciado gestiones para recuperar su dinero, continúan sin obtener una solución. La convocatoria está abierta a pasajeros de todo el país cuyos vuelos fueron suspendidos por la empresa.

La presentación judicial se produce en medio del peor momento operativo de la aerolínea, que acumula días completos sin vuelos y mantiene en vilo a miles de pasajeros que todavía esperan definiciones sobre sus viajes programados.