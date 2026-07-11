Mundial 2026, en vivo: la Selección argentina se juega el pase a semifinales ante Suiza

Argentina vs. Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, estadio y TV
- Hora: 22
- Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)
- TV: Telefe, TYC Sports, TV Pública, DSports (Canal 995 de Telecentro), Paramount+ y Disney+.
Etapa de definición
Con todo el plantel a disposición, Lionel Scaloni define el equipo a para jugar contra los europeos desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Mientras que Inglaterra y Suiza se miden a las 18 en Miami.
El Mundial 2026 entró en su etapa de definición y hoy se definen dos de los cuatro mejores. La Selección argentina enfrenta a Suiza desde las 22 con el objetivo de poder clasificar a semifinales en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Mientras que, Inglaterra y Noruega se miden desde las 18 en la misma llave.
El equipo de Lionel Scaloni llega luego de un partido no apto para cardíacos ante Egipto, tras remontar el marcador y cerró 3 a 2 en Atlanta. Y Suiza viene de vencer a Colombia en penales, tras no haber podido romper el 0 en el marcador. Previamente, habían eliminado a Cabo Verde y Argelia, respectivamente.
Por otro lado, pero en la misma llave, Inglaterra y Noruega se enfrentan desde las 18 en Miami. El equipo inglés, repleto de individualidades logró avanzar tras una batalla en el Estadio Azteca ante México, mientras que el conjunto de Erling Haaland borró a Brasil. Los ganadores se medirán el miércoles a las 16 en la semifinal.