Matt Damon reveló a quién alienta cuando queda eliminado Estados Unidos: "¡Vamos, Messi!" El actor presentó La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, habló con Mariano Ojeda y se refirió a su vínculo con la Argentina y su simpatía por la Scaloneta. Agregar C5N en









Matt Damon en La Odisea. Redes sociales

En plena gira de promoción de La Odisea, una de las películas más esperadas de 2026, Matt Damon brindó una entrevista exclusiva al periodista Mariano Ojeda, para C5N, y dejó una declaración que llamó la atención de los fanáticos argentinos. Al hablar del Mundial, el actor confesó cuál es la selección por la que suele alentar cuando Estados Unidos queda fuera de competencia.

"¡Vamos, Messi!", exclamó Damon durante la charla. Luego explicó que en su casa suelen seguir de cerca el recorrido de ambas selecciones, ya que está casado con la argentina Luciana Barroso, y reveló: "Normalmente alentamos por los dos equipos y, cuando Estados Unidos queda eliminado, nos ponemos la camiseta de Argentina".

El protagonista del nuevo filme de Christopher Nolan también recordó una de sus visitas al país y contó que tuvo la oportunidad de conocer La Bombonera, una experiencia que destacó entre los momentos más especiales de sus viajes por la Argentina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) La entrevista se dio en el marco de la presentación de La Odisea, la superproducción con la que Nolan adapta el clásico poema de Homero. Se trata de uno de los estrenos más esperados del año y marca una nueva colaboración entre el director ganador de siete premios Oscar y Damon, quien encabeza un elenco repleto de figuras de Hollywood.