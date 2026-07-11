Video: así fue la llegada de Antonela Roccuzzo al estadio para ver el partido de Argentina ante Suiza

La esposa de Lionel Messi llegó al estadio de Kansas con un impactante look y acompañada de sus hijos.

Antonela Roccuzzo llegó al estadio Kansas para el duelo entre la Selección argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 , donde su esposo Lionel Messi será el capitán del equipo que buscará avanzar a las semifinales. La rosarina estaba acompañada de sus hijos y su look se llevó todas las miradas.

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La esposa del capitán de la albiceleste llegó al estadio acompañada por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, minutos antes del comienzo del partido. La rosarina ingresó rodeada por un importante operativo de seguridad, con varios guardaespaldas siguiéndola de cerca durante todo el recorrido. Sin embargo eso no impidió que con la simpatía de siempre, salude a sus fans.

Con un look relajado y futbolero, lució una camiseta azul de la Selección argentina, que se robó todas las miradas, combinada con jean azul. Sonriente, caminó junto a sus hijos hasta el palco desde donde alentaran a Lionel Messi en este partido del Mundial.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 , y el recuerdo de una noche mágica en Berna alimenta la esperanza de los fanáticos. El 29 de febrero de 2012 , en el Stade de Suisse, Lionel Messi firmó el primer hat-trick de su carrera con la camiseta nacional. En aquel entonces, el equipo atravesaba una etapa de reconstrucción bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella , tras el difícil momento vivido en la Copa América 2011.

Aquella jornada, que terminó con un triunfo argentino por 3-1 , comenzó con un gol de la Leo a los 19 minutos tras una gran pared con Sergio Agüero . Aunque Xherdan Shaqiri logró el empate transitorio para los europeos, el capitán apareció en su máxima expresión sobre el cierre del encuentro. A los 88 minutos, Messi aprovechó un error en la salida defensiva para poner el 2-1 y, ya en tiempo de descuento, sentenció la victoria con un penal cometido sobre Gonzalo Higuaín .

El partido en Berna no solo fue una exhibición goleadora, sino que marcó el inicio de la consolidación de Messi como el líder indiscutido del grupo. Sabella, quien siempre defendió al rosarino de las críticas locales, destacaba en la previa la capacidad del "10" para movilizar fanáticos del mundo, calificando a la ciudad de Berna como "convulsionada" por su presencia. Messi llegaba a ese amistoso en un estado de gracia absoluto, habiendo anotado recientemente cuatro goles frente al Valencia con el Barcelona.

Messi convirtió de penal el primer gol ante Suiza en 2012.

Además de este triplete, el historial general favorece ampliamente a la Albiceleste, que se mantiene invicta frente a los helvéticos con cinco victorias y dos empates en siete enfrentamientos. Otro antecedente de peso ocurrió en los octavos de final de Brasil 2014, cuando una genial asistencia de Messi permitió que Ángel Di María anotara el agónico 1-0 en el minuto 118 del tiempo suplementario, asegurando el pase a la siguiente ronda en aquella Copa del Mundo.

Hoy, con 39 años y tras haber alcanzado la gloria máxima en Qatar 2022, Messi buscará repetir la historia para meter a Argentina nuevamente entre los cuatro mejores del mundo. Aquel primer hattrick ante Suiza fue el punto de partida de una cuenta que hoy ya alcanza los 11 tripletes con la Selección nacional.