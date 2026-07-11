Nico Occhiato reveló como está su relación con Lionel Messi tras el escándalo de Flor Peña: "Hablamos..." Tras el escándalo de la fake news que afectó gravemente su streaming, el empresario se refirió al vínculo que actualmente tiene con el capitán de la Selección argentina. Agregar C5N en









Nicolás Occhiato habló sobre cómo está su relación con Messi y la Selección.

Nicolás Occhiato sigue en el ojo de la tormenta tras el escándalo de Florencia Peña y la fake news que involucró a la familia Messi. En ese contexto, para despejar versiones y rumores, el conductor contó cómo está actualmente su vínculo con Lionel Messi y la Selección argentina.

Desde el primer minuto quedó claro que lo único que le importaba al empresario era mantener su buena relación con la Selección y especialmente con el capitán. Después del error que cometió la conductora al aire, Occhiato tomó la dura decisión de desvincularla del canal y ella posteriormente amenazó con hacerle un juicio millonario.

La conductora fue desvinculado del canal. Luego comenzaron las especulaciones de los usuarios: aseguraron que Lionel estaba furioso con lo ocurrido y que había cortado relación con Occhiato. Sin embargo, el empresario decidió ponerle punto final a los rumores en su programa, Nadie Dice Nada. Allí deslizó que no solo habló con Messi por lo sucedido, sino que también estuvo con algunos jugadores de la Selección.

Qué dijo Nico Occhiato sobre su relación con Lionel Messi Santi Talledo contó en la mesa que había pasado por la peluquería y que, tras su cambio de look, sentía un parecido con Leandro Paredes. Ese comentario fue el disparador para que Nicolás Occhiato comenzara a hablar de su vínculo con los jugadores de la Scaloneta.

Sin perder tiempo, el conductor le escribió al futbolista: "Santi dice que se parece mucho a vos", leyó en voz alta el mensaje que le envió a Leandro Paredes mientras todos esperaban una respuesta.