IR A
IR A

Una ex Gran Hermano anunció que se casa y sorprendió a todos: quién es su pareja y cuándo dará el sí

Una de las participantes más notorias de la Generación Dorada anunció que va a contraer matrimonio con su novio tras nueve años de relación: "Sí, con anillo de compromiso y por dar el paso del casamiento".

Casamiento bomba en Gran Hermano.

Casamiento bomba en Gran Hermano.

Telefe

Luego de abandonar Gran Hermano, Daniela De Lucía estuvo muy presente en la escena mediática. Pero la escritora está pasando uno de sus mejores momentos personales, ya que reveló una noticia que dejó a más de uno sorprendido: se va a casar con Leo Piccioli, con quien lleva nueve años de relación.

Camilota no aguantó la discriminación.
Te puede interesar:

Camilota explotó contra las críticas por vender contenido para adultos: "¿No puedo por gorda?"

Durante una entrevista con el periodista Nico Peralta, la exparticipante confirmó con mucho entusiasmo que ambos están comprometidos y que el casamiento es un gran proyecto que tienen en común. En ese sentido, confirmó que ya recibió el anillo de compromiso y lo único que queda pendiente es definir el día de la celebración.

En ese momento, Daniela contó que, tras tantos años de relación, siempre imaginó su casamiento con una ceremonia tradicional y cuidando cada detalle. "Ya son nueve años que estamos juntos y sí, con anillo de compromiso y por dar el paso del casamiento", manifestó.

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

En este sentido, le confió al periodista uno de sus deseos: no quiere algo sencillo, sino una gran fiesta que refleje la felicidad de la glamorosa pareja. "Siempre tengo ganas de casarme, pero el tema es: ¿tengo tiempo? Quiero disfrutarlo y cuando se dé, quiero que sea una gran fiesta, con vestido blanco y todo. Si lo hacemos, lo hacemos bien", explicó.

Los rumores con Emanuel de Gran Hermano, sus deseos de ser mamá y cuándo será el casamiento

Durante su estadía en la casa, los televidentes aseguraron que Daniela había comenzado a sentir cosas por Emanuel, el jugador de la Generación Dorada. "Sigo en pareja con Leo. Todos esos rumores que se armaron y el shippeo dentro de la casa con Emanuel fue un juego. Todo lo que pasa dentro de la casa es un juego y siempre lo tuve en claro", afirmó.

Luego de aclarar esa cuestión, habló de la relación que mantiene con su futuro esposo. "Hacemos una muy buena pareja. Nos dedicamos a cosas distintas, pero los dos tenemos el foco puesto en ayudar a otras personas a través de lo que escribimos", reveló.

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

Por último, la comunicadora se refirió a la posibilidad de ser mamá y cuándo concretaría el ansiado matrimonio. Con respecto a maternar, dejó en claro que no es algo que esté considerando y que tampoco le interesa apresurarse ya que, si decide ser mamá, quiere tener el tiempo necesario para dedicarle.

Luego aseguró que, tras su paso por la casa, está tratando de acomodar su vida, por lo que el casamiento se concretaría recién en 2027.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz rompió el silencio luego de su salida.

Andrea del Boca rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y sorprendió: "Me encantan..."

El conflicto comenzó cuando Sol tomó la cabeza de Tamara y la acercó hacia otro participante.

Escándalo en Gran Hermano: una participante se enojó y le dijo de todo a una compañera

En las encuestas hay dos candidatos para abandonar la casa.

Tras la salida de Andrea del Boca, las encuestas revelaron quién se va de Gran Hermano próximamente

El histórico exparticipante de GH arremetió contra la famosa artista.

Gastón Trezeguet, contra Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano: "Una mentirosa serial"

Una pelea dejo al borde del colapso la casa.

Una feroz pelea entre dos participantes de Gran Hermano dejó la casa al borde del colapso: gritos e insultos

Andrea reveló por qué entró a la casa de Gran Hermano.

Fin del misterio: Santiago del Moro reveló por qué Andrea del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano

últimas noticias

En las últimas horas se viralizó un video del jugador.

Se viralizó el último video de Jayden Adams en el vestuario de Sudáfrica: el detalle que estremece tras su muerte

Hace 25 minutos
El homenaje de la Scaloneta para una gloria del fútbol argentino.

Por qué la Selección juega con un brazalete negro contra Suiza

Hace 1 hora
La llegada de la rosarina.

Video: así fue la llegada de Antonela Roccuzzo al estadio para ver el partido de Argentina ante Suiza

Hace 1 hora
Casamiento bomba en Gran Hermano.

Una ex Gran Hermano anunció que se casa y sorprendió a todos: quién es su pareja y cuándo dará el sí

Hace 1 hora
Matt Damon en La Odisea.

Matt Damon reveló a quién alienta cuando queda eliminado Estados Unidos: "¡Vamos, Messi!"

Hace 1 hora