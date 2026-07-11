Una ex Gran Hermano anunció que se casa y sorprendió a todos: quién es su pareja y cuándo dará el sí Una de las participantes más notorias de la Generación Dorada anunció que va a contraer matrimonio con su novio tras nueve años de relación: "Sí, con anillo de compromiso y por dar el paso del casamiento". Agregar C5N en









Casamiento bomba en Gran Hermano. Telefe

Luego de abandonar Gran Hermano, Daniela De Lucía estuvo muy presente en la escena mediática. Pero la escritora está pasando uno de sus mejores momentos personales, ya que reveló una noticia que dejó a más de uno sorprendido: se va a casar con Leo Piccioli, con quien lleva nueve años de relación.

Durante una entrevista con el periodista Nico Peralta, la exparticipante confirmó con mucho entusiasmo que ambos están comprometidos y que el casamiento es un gran proyecto que tienen en común. En ese sentido, confirmó que ya recibió el anillo de compromiso y lo único que queda pendiente es definir el día de la celebración.

En ese momento, Daniela contó que, tras tantos años de relación, siempre imaginó su casamiento con una ceremonia tradicional y cuidando cada detalle. "Ya son nueve años que estamos juntos y sí, con anillo de compromiso y por dar el paso del casamiento", manifestó.

Captura: redes sociales. En este sentido, le confió al periodista uno de sus deseos: no quiere algo sencillo, sino una gran fiesta que refleje la felicidad de la glamorosa pareja. "Siempre tengo ganas de casarme, pero el tema es: ¿tengo tiempo? Quiero disfrutarlo y cuando se dé, quiero que sea una gran fiesta, con vestido blanco y todo. Si lo hacemos, lo hacemos bien", explicó.

Los rumores con Emanuel de Gran Hermano, sus deseos de ser mamá y cuándo será el casamiento Durante su estadía en la casa, los televidentes aseguraron que Daniela había comenzado a sentir cosas por Emanuel, el jugador de la Generación Dorada. "Sigo en pareja con Leo. Todos esos rumores que se armaron y el shippeo dentro de la casa con Emanuel fue un juego. Todo lo que pasa dentro de la casa es un juego y siempre lo tuve en claro", afirmó.

Luego de aclarar esa cuestión, habló de la relación que mantiene con su futuro esposo. "Hacemos una muy buena pareja. Nos dedicamos a cosas distintas, pero los dos tenemos el foco puesto en ayudar a otras personas a través de lo que escribimos", reveló. Captura: redes sociales. Por último, la comunicadora se refirió a la posibilidad de ser mamá y cuándo concretaría el ansiado matrimonio. Con respecto a maternar, dejó en claro que no es algo que esté considerando y que tampoco le interesa apresurarse ya que, si decide ser mamá, quiere tener el tiempo necesario para dedicarle. Luego aseguró que, tras su paso por la casa, está tratando de acomodar su vida, por lo que el casamiento se concretaría recién en 2027.