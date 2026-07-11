11 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

China evacuó a 1,7 millones de personas por el tifón Bavi, que ya impactó en Taiwán y Japón

La región de Zheijang elevó este sábado a rojo el nivel de alerta ante la aproximación del ciclón tropical, que dejó un saldo de al menos 90 heridos en las islas del pacífico. Hay vuelos cancelados por fuertes lluvias y vientos.

Por
El Centro Meteorológico Nacional de China mantiene la alerta por tifón. 

El Centro Meteorológico Nacional de China mantiene la alerta por tifón. 

El tifón Bavi avanza sobre las costas del océano pacífico y tras impactar en las Taiwán y Japón, dejando el saldo de al menos 90 heridos y serios destrozos, prepara su arribo a China, específicamente en la región costera de Zheijang, donde se evacuó a 1,7 millones de personas. El Centro Meteorológico Nacional elevó este sábado a rojo el nivel de alerta ante la aproximación del ciclón tropical. Además, hay vuelos cancelados por fuertes lluvias y vientos.

El cuerpo de bomberos trabajó intensamente para apagar el fuego en la fábrica de zapatos en China. 
Te puede interesar:

Incendio en una fábrica de zapatos en China: 28 muertos tras quedar atrapados por las llamas

La agencia oficial Xinhua informó que además de la masiva evacuación en Zhejiang, se cerraron 12.154 escuelas y guarderías, 444 lugares turísticos y 78 recintos culturales.

Por su parte, en la ciudad de Ningde, en la provincia de Fujian, más de 3.700 personas fueron reubicadas durante la jornada del viernes desde zonas terrestres de alto riesgo con ayuda de más de 17.000 rescatistas.

Las autoridades asiáticas informaron este sábado la asignación de 40 millones de yuanes (5,9 millones de dólares) de fondos centrales de ayuda por desastres naturales para apoyar las labores de prevención del tifón, y de rescate y ayuda de emergencia en las provincias de Zhejiang y Fujian.

En Taiwán, según la información de la agencia CNA, el Centro de Respuesta a Desastres informó de que el tifón dejó al menos 87 heridos, debido a caídas en motos, golpes con objetos, cortes o lesiones durante el paso cercano del tifón. El organismo isleño elevó además a 14.476 el número de evacuados preventivos y contabilizó 1.456 incidencias, principalmente caídas de árboles y daños en infraestructuras básicas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

China sufrió un fuerte tornado que obligó el despliegue de servicios de emergencia.

Un fuerte tornado arrasó el centro y sur de China: al menos 11 muertos y más de 330 heridos

Unos 764 pacientes están en “aislamiento/hospitalización”.

Alarma por el brote de ébola en Congo: ya hay 1.830 casos y 648 muertos

Los incendios se cobraron la vida de 12 personas.

Los incendios en el sureste de España ya afectaron a más de 6.600 hectáreas

Ya son más de 3800 los muertos por los terremotos.

La cantidad de muertos por los terremotos en Venezuela ya supera los 4.100

Trump confirmó la ruptura formal del cese de hostilidades.

Trump dio por terminado el alto el fuego con Irán y dejó instrucciones por si es asesinado

El desprendimiento de la ventanilla obligó a los pilotos a solicitar el retorno al punto de partida.

Aterrizaje de emergencia: una ventanilla de Ryanair se rompió en pleno vuelo

Rating Cero

Luciana Salazar pidió que se tenga en cuenta únicamente la información que provenga de sus propias declaraciones.

La aclaración que hizo Luciana Salazar sobre su nueva pareja que sorprendió a todos

Icardi suma un nuevo escándalo.

Más escándalos: la nueva deuda que atormenta a Mauro Icardi y puede perjudicar su carrera

Se separó y descubrió una infidelidad.

La famosa conductora que se separó de su pareja y descubrió una infidelidad: "Hay tercera en discordia"

La película que cambió la carrera de este actor.

Sorprendió con su papel en Chicas Pesadas y cambió su vida para siempre: quién es

El conflicto habría comenzado luego de que la actriz encontrara mensajes en el teléfono del futbolista.

Se filtró por qué comenzó la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Matías Alé recordó uno de los peores momentos de su vida.

Matías Alé recordó la insólita decisión que tomó en pleno delirio místico: "Creía que era mi ángel de la guarda"

últimas noticias

Luciana Salazar pidió que se tenga en cuenta únicamente la información que provenga de sus propias declaraciones.

La aclaración que hizo Luciana Salazar sobre su nueva pareja que sorprendió a todos

Hace 15 minutos
Jayden Adams venía de ser la gran figura en la final de la Champions de la CAF. 

Conmoción por la muerte de Jayden Adams: qué dice el comunicado

Hace 17 minutos
Icardi suma un nuevo escándalo.

Más escándalos: la nueva deuda que atormenta a Mauro Icardi y puede perjudicar su carrera

Hace 20 minutos
Unos 764 pacientes están en “aislamiento/hospitalización”.

Alarma por el brote de ébola en Congo: ya hay 1.830 casos y 648 muertos

Hace 38 minutos
Argentina: un país donde el Mundial es literalmente todo.

La Scaloneta cierra la grieta: para el 80% de los argentinos, el Mundial generó "un clima de unión"

Hace 44 minutos