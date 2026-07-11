China evacuó a 1,7 millones de personas por el tifón Bavi, que ya impactó en Taiwán y Japón La región de Zheijang elevó este sábado a rojo el nivel de alerta ante la aproximación del ciclón tropical, que dejó un saldo de al menos 90 heridos en las islas del pacífico. Hay vuelos cancelados por fuertes lluvias y vientos. Por Agregar C5N en









El Centro Meteorológico Nacional de China mantiene la alerta por tifón.

El tifón Bavi avanza sobre las costas del océano pacífico y tras impactar en las Taiwán y Japón, dejando el saldo de al menos 90 heridos y serios destrozos, prepara su arribo a China, específicamente en la región costera de Zheijang, donde se evacuó a 1,7 millones de personas. El Centro Meteorológico Nacional elevó este sábado a rojo el nivel de alerta ante la aproximación del ciclón tropical. Además, hay vuelos cancelados por fuertes lluvias y vientos.

La agencia oficial Xinhua informó que además de la masiva evacuación en Zhejiang, se cerraron 12.154 escuelas y guarderías, 444 lugares turísticos y 78 recintos culturales.

Por su parte, en la ciudad de Ningde, en la provincia de Fujian, más de 3.700 personas fueron reubicadas durante la jornada del viernes desde zonas terrestres de alto riesgo con ayuda de más de 17.000 rescatistas.

Las autoridades asiáticas informaron este sábado la asignación de 40 millones de yuanes (5,9 millones de dólares) de fondos centrales de ayuda por desastres naturales para apoyar las labores de prevención del tifón, y de rescate y ayuda de emergencia en las provincias de Zhejiang y Fujian.

En Taiwán, según la información de la agencia CNA, el Centro de Respuesta a Desastres informó de que el tifón dejó al menos 87 heridos, debido a caídas en motos, golpes con objetos, cortes o lesiones durante el paso cercano del tifón. El organismo isleño elevó además a 14.476 el número de evacuados preventivos y contabilizó 1.456 incidencias, principalmente caídas de árboles y daños en infraestructuras básicas.

Los videos más impactantes del tifón Bavi Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)