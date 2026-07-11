La Selección argentina se quedó en el ST y lo pagó caro: Suiza empata 1-1 el partido, en busca de las semifinales

La Selección argentina supera 1-0 frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El equipo de Lionel Scaloni, que viene de una heroica clasificación frente a Egipto, va con el mismo 11 titular frente al duro equipo helvético, que eliminó a Colombia por penales en la fase anterior. En juego hay mucho más que un boleto a las semifinales: el ganador se medirá con Inglaterra en la próxima instancia. Dirige el árbitro portugués João Pinheiro.
No fue protagonista Argentina en el primer tiempo. Raro. La Selección decidió ceder el balón un poco por impericia de sus jugadores, y otro poco para pegar en los momentos justos. Por eso, el arranque en Kansas City estuvo teñido de rojo y la pelota merodeaba cerca del área de Dibu Martínez. Con Granit Xhaka como estandarte, Suiza buscó con sus limitaciones hacer la diferencia en el inicio.
Sin embargo, la categoría del campeón del mundo apareció enseguida, a los 10 minutos. El capitán de la Selección, Lionel Messi metió un tiro de esquina preciso, que encontró la cabeza de Alexis Mac Allister que, como si supiera, la clavó en el segundo palo. Era 1-0 a pura efectividad. Porque en el trámite, el conjunto de Lionel Scaloni no fue el dueño del balón ni tampoco ese equipo que te asfixiaba con la presión y te ganaba con la posesión.
El cabezazo de Alexis Mac Allister que sorprendió a todo Suiza.
Redes sociales
Tras la pausa de hidratación, la Albiceleste perdió definitivamente el balón. Algo confundido y sin poder conectar en el mediocampo, la cara del entrenador de la Selección lo decía todo: a pesar de la victoria, no le gustaba nada el rendimiento de su equipo. Los helvéticos, sin su figura emergente Johan Manzambi, hacían lo que podían en ataque, con Breel Embolo como única punta. Tenían la pelota, pero no lastimaban. Y Argentina lo agradecía.
En el complemento, Suiza sacó la carta física para igualar un trámite que venía siendo parejo y comenzó a decantar para el lado europeo. A puro roce, lucha en cada jugada, el conjunto dirigido por Murat Yakin