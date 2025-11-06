IR A
Michael Jackson: revelaron el tráiler que contará la vida del Rey del Pop

La película cuenta sobre el ascenso del artista desde los Jackson 5 hasta su consagración y la vida íntima del artista y su carrera ya tiene fecha de estreno.

El lanzamiento del primer adelanto marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva para la biopics del Rey del Pop.

La productora Lionsgate presentó las primeras imágenes de la biopic Michael sobre la vida y el legado de Michael Jackson, popularmente conocido como el Rey del Pop.

A un mes del alta, el ex Gran Hermano Thiago Medina aceptó un nuevo desafío laboral en Telefe

El tráiler oficial generó una gran expectativa entre los fanáticos de la vida y el legado del músico y dio detalles del estreno del proyecto que será en abril de 2026.

El rol protagónico recayó en Jaafar Jackson, sobrino de Michael, hijo de Jermaine Jackson, que fue elegido por el director Antoine Fuqua. Tiene una "habilidad natural" para emular a su tío, especialmente en el baile, según el cineasta.

Se podrá ver cómo fue el ascenso del intérprete de Billie Jean, Thriller y Don't stop til get enough, desde los Jackson 5 hasta la consolidación de su carrera como el ícono de la música pop en la década de 1990.

Además, retrata la vida íntima y compleja del artista a lo largo de sus grandes éxitos, y se podrá ver en las salas de cine y salas IMAX de Estados Unidos a partir del 24 de abril de 2026.

