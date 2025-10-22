IR A
Mattel y Hasbro venderán muñecas del éxito de Netflix, K-Pop Deamon Hunters: cuándo salen a la venta y cuánto salen

Ambas compañías cerraron un acuerdo para producir muñecas, figuras, juegos de mesa y juguetes interactivos, basados en una de las películas más populares de la plataforma de streaming, que lleva 325 millones de visualizaciones a nivel mundial.

Los fans de K-pop Demons Hunters van a poder disfrutar de juguetes exclusivos. 

Los fans de K-pop Demons Hunters van a poder disfrutar de juguetes exclusivos. 

En las últimas horas, las compañías Mattel y Hasbro cerraron un acuerdo para vender muñecas del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters. La película se coronó como una de las más populares de la plataforma de streaming: lleva más de 325 millones de visualizaciones a nivel mundial.

Una nueva serie se estrenó en HBO MAX este año,
En un comunicado de Marian Lee, directora de Marketing de Netflix, expresó que "Netflix, Mattel y Hasb unen fuerzas en esta colaboración única en su género, lo que supone que los fans por fin podrán hacerse con las mejores muñecas, juegos y productos que han estado reclamando de forma nada sutil en todas las plataformas de redes sociales conocidas por la humanidad".

_k-pop demon huntersos 22-10-25 (1)
KPop Demon Hunters.

KPop Demon Hunters.

Según informaron K-Pop Demon Hunters, película de animación producida para Netflix por Sony Pictures, se estrenó en agosto y, en algunos países, llegará a los cines a finales del mes de octubre.

Por el momento, la primera información que circuló en medios detallaron que los primeros juguetes llegarán para mitad de 2026, aunque de Mattel publicaron en sus redes sociales que posiblemente se abra una preventa para el mes de noviembre de 2025.

