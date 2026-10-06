Facundo Moyano y Candela Arizaga, tras el escándalo: revelaron el polémico plan con el que buscarían desafiar a la Justicia

En Intrusos, contaron que la pareja tendría preparada una estrategia mientras permanecen en España y piensan en su vuelta a la Argentina: estarían evaluando los próximos pasos a seguir frente al conflicto judicial que los mantiene separados y en medio de la escena mediática.

El político Facundo Moyano y la influencer Candela Arizaga se encuentran juntos en Madrid mientras que, en Argentina, se desató un verdadero revuelo por las imágenes que se conocieron el pasado domingo, cuando ambos fueron vistos dentro de un negocio y bajo el más absoluto hermetismo.

La aparición de la pareja no pasó inadvertida y encendió todas las alarmas en la Justicia. Según trascendió, ya se estarían evaluando medidas contundentes que podrían concretarse una vez que ambos regresen al país. En este contexto, desde Intrusos, revelaron cuál sería la estrategia que la pareja tiene en cuenta para poder contrarrestar los temas legales que impiden que ambos se puedan encontrar.

De acuerdo con la información que reveló Paula Varela , ambos estarían analizando comprometerse en España, una decisión con la que buscarían darle aún más fuerza a la relación y dejar en claro que el vínculo sentimental que mantienen está lejos de ser algo casual.

“ Ellos estarían a un paso del compromiso, esta es la estrategia judicial de uno de los abogados de las partes ", arrancó y explicó: " Él después de la entrevista con Moria se va a Madrid y ahora que caiga Candela no es casual: es una estrategia judicial de los abogados ".

Moyano y Candela en Madrid…Se le ríen en la cara a la Justicia https://t.co/ejThITE1zV

“Ellos no se pueden casar porque ninguno de los dos viven en España o son ciudadanos, eso es lo que me decían hoy. No pueden casarse pero sí harían un compromiso”, aclaró la periodista.

"El compromiso sí lo harían allá y es parte de la estrategia de los abogados. La idea es que ellos lleguen a la Argentina con una unión que vaya más allá del noviazgo y se caiga la causa. Algún peso debe tener para que ellos lo vean como parte de la estrategia", concluyó sobre la estrategia del exfuncionario y la influencer.

FACUNDO MOYANO Y CANDELA SE COMPROMETERÍAN POR UNA ESTRATEGIA LEGAL@intrusos #Intrusos26Años https://t.co/9gVbF4r4jH — América TV (@AmericaTV) October 6, 2026

Qué dijo Facundo Moyano sobre el reencuentro con Candela Arizaga

Tras el escándalo por estar quebrantando la perimetral impuesta, Facundo Moyano habló con Moria Casán y explicó por qué ambos decidieron verse en Europa. La conductora de La mañana con Moria (El Trece) reveló que intercambió unos mensajes con el gremialista quien le aseguró: “Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres”.

Candela y Facundo Moyano.

Por su parte, cuando Casán le preguntó sobre la causa que la Justicia argentina todavía tiene contra él que inició hace dos meses, Moyano justificó su viaje y reencuentro con su pareja: “No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero. Candela llora todos los días y queremos estar juntos”.

"Ellos dicen que la Justicia se cagan en ellos", concluyó Moria sobre los mensajes que intercambió con el exdiputado luego que se viralizaran el reencuentro con su novia.