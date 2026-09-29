Filtraron los chats entre Facundo Moyano y Eva Bargiela tras su separación: "Me banqué que..."

La conductora reveló una serie de chats que mantuvieron en aquel momento y que habrían sido determinantes en el divorcio.

Yanina Latorre volvió a poner bajo la lupa el conflictivo divorcio de Facundo Moyano y Eva Bargiela. En medio de las repercusiones por la polémica entrevista del exdiputado con Moria Casán, la conductora sacó a la luz unos chats que mantuvo con la modelo y reveló detalles desconocidos de la separación.

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La conductora de SQP mostró las capturas de pantalla y reconstruyó gran parte de la conflictiva relación que mantuvieron y la contundente decisión que tomó Eva tras el intercambio de mensajes: bloquear a su entonces marido.

De acuerdo con las imágenes, la conversación ocurrió en octubre de 2023, cuando la pareja ya estaba separada y avanzaban hacia el divorcio. "Hice todo lo imposible para que no se destruya todo lo hermoso que teníamos", expresó Eva en uno de los mensajes.

La respuesta de Moyano fue tajante y estuvo relacionada con la participación de la modelo en el reality Bailando 2023. "Tanto que te metiste en el Bailando por un Sueño", le recriminó.

Frente a esa respuesta, la modelo reaccionó, aclaró sus ganas de trabajar y también le recordó el acompañamiento que había tenido con él. "Yo te banqué en tu carrera siempre. Me banqué que me puteen por vos, por tu hermano, por tu papá y nunca me quejé ni me pesó. Porque lo hice por amor", se puede leer en el chat.

Captura de pantalla: internet

Luego, la modelo fue irónica al señalar que su participación en el programa explicaba la crisis de la pareja: "Claro, es mi culpa por ir al Bailando". "No podemos dejar de discutir separados", señaló el dirigente. Tras el tenso intercambio de palabras, Bargiela optó por bloquear a Moyano.

El dato desconocido sobre la cadenita que Moyano le obsequió a Moria Casán

Latorre reveló un inesperado dato sobre la cadena que Facundo Moyano le regaló a Moria Casán durante su paso por La Mañana con Moria. El dirigente le obsequió a la exvedette una cadena de oro con una Virgen de Luján y aseguró que se trataba de una joya vinculada a su familia.

Facundo Moyano le obsequió una cadenita a Moria y aseguró que estaba vinculado a su familia.

Sin embargo, Yanina dio una versión completamente diferente sobre su origen. Según contó, la cadena habría sido un regalo que Eva Bargiela le hizo a Facundo cuando recién comenzaban su relación, y el gesto sorprendió a la modelo.