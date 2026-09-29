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Filtraron los chats entre Facundo Moyano y Eva Bargiela tras su separación: "Me banqué que..."

La conductora reveló una serie de chats que mantuvieron en aquel momento y que habrían sido determinantes en el divorcio.

Yanina Latorre filtró los chats de la pareja y reavivó el escándalo.

Yanina Latorre filtró los chats de la pareja y reavivó el escándalo.

Yanina Latorre volvió a poner bajo la lupa el conflictivo divorcio de Facundo Moyano y Eva Bargiela. En medio de las repercusiones por la polémica entrevista del exdiputado con Moria Casán, la conductora sacó a la luz unos chats que mantuvo con la modelo y reveló detalles desconocidos de la separación.

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La conductora de SQP mostró las capturas de pantalla y reconstruyó gran parte de la conflictiva relación que mantuvieron y la contundente decisión que tomó Eva tras el intercambio de mensajes: bloquear a su entonces marido.

De acuerdo con las imágenes, la conversación ocurrió en octubre de 2023, cuando la pareja ya estaba separada y avanzaban hacia el divorcio. "Hice todo lo imposible para que no se destruya todo lo hermoso que teníamos", expresó Eva en uno de los mensajes.

Frente a esa respuesta, la modelo reaccionó, aclaró sus ganas de trabajar y también le recordó el acompañamiento que había tenido con él. "Yo te banqué en tu carrera siempre. Me banqué que me puteen por vos, por tu hermano, por tu papá y nunca me quejé ni me pesó. Porque lo hice por amor", se puede leer en el chat.

Captura de pantalla: internet

Captura de pantalla: internet

Luego, la modelo fue irónica al señalar que su participación en el programa explicaba la crisis de la pareja: "Claro, es mi culpa por ir al Bailando". "No podemos dejar de discutir separados", señaló el dirigente. Tras el tenso intercambio de palabras, Bargiela optó por bloquear a Moyano.

El dato desconocido sobre la cadenita que Moyano le obsequió a Moria Casán

Latorre reveló un inesperado dato sobre la cadena que Facundo Moyano le regaló a Moria Casán durante su paso por La Mañana con Moria. El dirigente le obsequió a la exvedette una cadena de oro con una Virgen de Luján y aseguró que se trataba de una joya vinculada a su familia.

Facundo Moyano le obsequió una cadenita a Moria y aseguró que estaba vinculado a su familia.

Facundo Moyano le obsequió una cadenita a Moria y aseguró que estaba vinculado a su familia.

Sin embargo, Yanina dio una versión completamente diferente sobre su origen. Según contó, la cadena habría sido un regalo que Eva Bargiela le hizo a Facundo cuando recién comenzaban su relación, y el gesto sorprendió a la modelo.

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