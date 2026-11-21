Vélez-Independiente, confirmado: así quedó el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura El Rojo superó a Argentinos Juniors en La Paternal por 2-1 y se medirá ante el Fortín en Liniers por los cuartos de final, mientras que Barracas Central dio la sorpresa y eliminó a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Por Agregar C5N en









Maxi Meza, la figura de la cancha en Independiente, celebra su gol con el pibe Josias Palais

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional entró en su etapa decisiva con la disputa de los octavos de final rumbo a la gran definición del campeonato. En la jornada del sábado, se dieron dos resultados a priori sorpresivos por la ubicación en la tabla: Barracas Central superó 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela e Independiente dio el golpe en La Paternal al ganarle 2-1 a Argentinos Jrs., animador del torneo. Así, quedó confirmado el primer cruce de los cuartos de final: Vélez Sarsfield recibirá al Rojo en el estadio José Amalfitani de Liniers.

NOSOTROS SEGUIMOS #TodoRojo pic.twitter.com/irdP5FFVBQ — C. A. Independiente (@Independiente) November 21, 2026 En el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, El Guapo protagonizó una de las grandes sorpresas del cuadro al vencer por 1-0 a Defensa y Justicia. Con arbitraje de Pablo Echavarría, el encuentro se resolvió gracias a un certero cabezazo del delantero Norberto Briasco. El equipo conducido por Damián Ayude supo sostener el triunfo de la mano de su capitán Iván Tapia para dejar en el camino al elenco local dirigido por Julio César Vaccari y asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Por su parte, Independiente concretó un triunfo valioso como visitante al superar por 2-1 a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. A pesar de la baja de último momento de Chimy Ávila por lesión en la entrada en calor -reemplazado en la alineación por Felipe Tempone-, el conjunto comandado por Jádson Viera golpeó a los 40 minutos del primer tiempo con gol de Maximiliano Meza. Aunque Diego Porcel niveló el marcador para el Bicho en el primer minuto del complemento, Meza selló su doblete de penal a los 29 minutos del segundo tiempo para dar el pase al Rojo.

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Y que la cuenten como quieran. pic.twitter.com/i7cH3Fspf4 — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) November 21, 2026 Con este resultado, Barracas Central quedó a la espera del ganador del cruce entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza para definir su choque de cuartos de final. Por el lado de Argentinos Juniors, la eliminación significó el cierre de la temporada para el plantel de Nicolás Diez, que venía golpeado tras perder ante Huracán la chance de liderar la tabla anual.

Así continúan los octavos de final del Torneo Clausura 2026 Domingo 22 de noviembre