En su mejor momento: cómo fue la sorprendente transformación de Luka Doncic Con un presente que combina estabilidad, confianza y un nivel imparable, el esloveno está jugando el mejor básquet de su carrera. Por Agregar C5N en









Así fue la transformación de Luka Doncic para llegar al mejor nivel de su carrera. BasketNews

Luka Doncic atraviesa un gran inicio de temporada y se perfila como máximo candidato al MVP.

El esloveno parece haber encontrado mayor tranquilidad y concentración fuera de la cancha.

Los cambios en el plantel de los Lakers favorecieron su estilo de juego.

Su principal desafío individual será sostener el nivel y pelear por el premio hasta el final de la temporada. El arranque de temporada de Luka Doncic con Los Angeles Lakers dejó en claro que el esloveno atraviesa una etapa diferente de su carrera. Con números impresionantes y una facilidad para dominar los partidos, se convirtió en uno de los principales candidatos a quedarse con el premio al MVP de la NBA.

La estrella de los Lakers se encuentra en el nivel anotador más alto de su carrera. NBA Actualmente, el base promedia casi 40 puntos por partido y marca diferencias cada vez que le toca liderar el ataque. Su capacidad para encontrar espacios, generar juego y resolver situaciones complicadas lo consolidó como una de las figuras más determinantes del torneo.

Detrás de este presente habría una mayor tranquilidad fuera del básquet. Según contó el analista Kirk Goldsberry, una persona cercana al jugador le aseguró que ahora tiene "la mente despejada", en referencia a las situaciones personales que atravesó durante el último tiempo. Los cambios familiares y el inesperado traspaso desde Dallas a Los Ángeles fueron parte de un período complejo que parece haber quedado atrás.

Así fue la increíble transformación de Luka Doncic La nueva etapa de Doncic también coincide con una renovación en la estructura de los Lakers, que realizaron cambios en el plantel para construir un equipo más adaptado a sus características, entre ellos la salida de LeBron James a los Philadelphia 76ers. Con una mayor responsabilidad en la conducción, el esloveno tiene libertad para manejar los tiempos, buscar a sus compañeros y hacerse cargo de los momentos decisivos. Esa confianza parece ser una de las claves de su gran rendimiento.

Se perfila como el principal candidato a quedarse con el MVP de la temporada. Al Bat La llegada de Walker Kessler, procedente de Utah Jazz, también le aporta alternativas al equipo. El pivot suma presencia cerca del aro, capacidad defensiva y una opción para finalizar las jugadas que Doncic genera con su visión de juego. A su vez, Austin Reaves continúa siendo uno de los principales acompañantes en ataque, aunque Luka mantiene números extraordinarios incluso con otros jugadores involucrados en la ofensiva.

El desafío ahora será sostener este ritmo a lo largo de toda la temporada, algo que no será sencillo. Promediar 40 puntos durante una campaña completa sería una marca histórica, aunque un registro cercano a los 35 también lo ubicaría entre los mejores anotadores de todos los tiempos. Con un equipo que gira a su alrededor y una mayor estabilidad personal, Doncic buscará mantener su nivel y pelear hasta el final por ganar su primer MVP.