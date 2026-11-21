Fue futbolista pero dejó su carrera por la cocina y la música: qué fue de la vida de Sebastián Ablín Después de alejarse de las canchas, encontró nuevas pasiones y construyó una vida ligada al arte y la gastronomía. Agregar C5N en









Dejó el fútbol por la cocina y la música: ¿qué fue de la vida de Sebastián Ablín? TN

Debutó en la Primera de River en 1991, pero decidió alejarse del fútbol profesional.

Encontró en la música una nueva pasión y fundó la agrupación El Choque Urbano.

Participó en MasterChef y profundizó su interés por la gastronomía.

Actualmente combina la música con un emprendimiento de catering para artistas. Sebastián Ablín pasó de cumplir el sueño de jugar en la Primera de River a construir una trayectoria completamente diferente, vinculada con la música, el espectáculo y la gastronomía. Aunque tuvo la posibilidad de desarrollar una carrera en el fútbol, decidió alejarse de las canchas porque nunca terminó de sentirse cómodo en ese ambiente.

Su historia con el Millonario comenzó en 1991, cuando tuvo la oportunidad de debutar en Primera bajo la conducción de Daniel Passarella. Compartió vestuario con figuras como Leonardo Astrada, Ramón Medina Bello y Juan José Borrelli, mientras que desde las divisiones inferiores comenzaba a destacarse un joven Ariel Ortega. "Estaba viendo a todas las personas que yo veía en la tele y que eran mis ídolos", recordó en una entrevista con TN.

Debutó en la Primera de River en 1991, con Passarella como DT. TN Sin embargo, aquella experiencia no fue tan ideal como había imaginado. Ablín, conocido como "El Ruso", sentía que no encajaba en la dinámica del vestuario y hasta recibió el apodo de "El Loco" después de contarles a sus compañeros que hacía terapia. Una lesión de rodilla también complicó su continuidad y, después de un paso por Defensa y Justicia, tuvo la posibilidad de irse a jugar a Suiza, pero decidió no viajar. Finalmente, le comunicó al cuerpo técnico que quería dejar el fútbol para estudiar, una determinación que sorprendió a sus entrenadores.

Qué fue de la vida de Sebastián Ablín Lejos de las canchas, la música empezó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida. Primero se sumó a Los Chakales, el grupo de cumbia que popularizó la canción "Vete de mi lado", donde comenzó a tocar la batería con mayor seriedad. Más adelante, en 2001, fundó junto a sus hermanos Santiago y Manuel, y su cuñada Analía González, El Choque Urbano. La agrupación desarrolló espectáculos que combinaban percusión, teatro y coreografías, y llegó a presentarse en más de 20 países. Incluso tuvo un reencuentro muy especial con River en 2019, cuando Marcelo Gallardo lo recibió en el vestuario del Monumental y le pidió que cantara para el plantel.

Otra de sus grandes pasiones apareció en la gastronomía. Después de conocer distintos restaurantes y conversar con cocineros para aprender sobre sus técnicas, tuvo la oportunidad de participar en MasterChef en 2015. Su ingreso al reality fue casi una casualidad, ya que uno de sus hermanos lo convenció de anotarse durante una visita a un estudio de televisión. Aunque reconoció que algunas situaciones del programa le resultaron difíciles por su sensibilidad, se ganó el cariño del público con su personalidad descontracturada y sus ocurrencias. También incorporó conocimientos sobre preparaciones, temperaturas y cocciones que le permitieron animarse a cocinar platos cada vez más elaborados.