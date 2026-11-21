Alfombra retro y detalles inesperados: así es la habitación particular de Fito Páez El ambiente combina instrumentos, muebles y objetos decorativos en una habitación amplia y luminosa, con detalles que reflejan su estilo personal. Agregar C5N en









Conocé cómo es la particular habitación de Fito Páez. Billboard

Fito Páez cuenta con una habitación especialmente equipada para sus ensayos.

La decoración mezcla elementos clásicos con detalles fuera de lo común.

El ambiente tiene una distribución que combina comodidad y funcionalidad.

El artista sumó un nuevo reconocimiento por uno de sus últimos trabajos discográficos. La música ocupa un lugar central en la vida de Fito Páez, pero también hay espacios que forman parte de su rutina creativa y permiten conocer un poco más de su mundo personal. Uno de ellos es su sala de ensayo, una habitación amplia y luminosa en la que conviven instrumentos, muebles y algunos objetos decorativos particulares. El ambiente tiene una estética que combina elementos clásicos con detalles que le dan una identidad propia.

View this post on Instagram En el centro del cuarto se destaca un piano negro de cola, ubicado sobre una alfombra roja de estilo retro. El instrumento se lleva buena parte de las miradas y está acompañado por partituras y otros equipos musicales. A su alrededor, cada elemento parece tener un lugar pensado para facilitar el trabajo del músico y mantener todo a mano durante los ensayos.

La decoración también incluye algunos detalles que se alejan de lo habitual en una sala de música. Uno de los más llamativos es una figura de un tigre, ubicada junto a los instrumentos. Además, los grandes ventanales de marcos blancos permiten la entrada de luz natural y están acompañados por cortinas largas y livianas de color azul, que completan el ambiente.

Cómo es el cuarto de ensayos de Fito Páez Además del piano principal, la habitación cuenta con una batería ubicada hacia uno de los costados, junto a amplificadores y otros equipos de sonido. De esta manera, el espacio reúne distintos instrumentos necesarios para trabajar en sus composiciones y probar nuevos arreglos. Aunque hay varios elementos distribuidos por el cuarto, el piano conserva el lugar central dentro de la decoración.

Así es la sala de ensayo que tiene Fito Páez en su casa. Instagram La combinación de muebles y objetos también aporta calidez a un ambiente pensado para la creación musical. La alfombra roja con detalles vintage contrasta con los tonos claros que predominan en otros sectores, mientras que la figura del tigre suma un toque particular. Son esos pequeños elementos los que hacen que la sala tenga una estética propia, más allá de su función como lugar de ensayo.