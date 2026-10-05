"Estoy enamorada": la confesión de una de las conductoras argentinas más famosas

Una inesperada revelación en vivo dejó más preguntas que respuestas y abrió un nuevo misterio sobre el presente sentimental de la presentdora.

La conductora Juana Viale sorprendió en La noche de Mirtha al hablar de su presente sentimental. Ante la pregunta del periodista Luis Novaresio sobre su vida afectiva, la conductora argentina respondió sin rodeos: “Estoy enamorada” , una declaración que inmediatamente despertó interrogantes en la mesa.

Es hijo de un famoso conductor argentino, pinta casas y vive de paseos en bicicleta en Bariloche

La confesión tuvo rápidamente una aclaración. “No estoy en pareja. Estoy hablando que estoy enamorada pero no estoy en pareja” , explicó Juana, con lo que marcó una diferencia entre sus sentimientos y su situación sentimental actual.

La conductora tampoco quiso revelar públicamente la identidad de la persona. Consultada sobre si el destinatario de sus sentimientos sabía que estaba enamorada, Viale confirmó que sí estaba al tanto , aunque evitó profundizar sobre el vínculo.

Ante las preguntas de los invitados y el creciente interés por conocer más detalles, Juana Viale optó por terminar el tema con humor y misterio: “No lo sé, vamos a un corte” . Así, dejó abierta la incógnita sobre quién ocupa actualmente un lugar especial en su vida.

La revelación se produjo mientras Viale reemplaza a Mirtha Legrand al frente del histórico programa de televisión argentina, debido a la internación de su abuela. En la misma emisión, además de hablar de su presente sentimental, brindó novedades sobre la recuperación de La Chiqui.

Juanita reemplaza a La Chiqui al frente del programa del fin de semana.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes un nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand, de 99 años. El informe señala que la conductora “sigue evolucionando favorablemente” de su cuadro clínico y permanece internada en una habitación común.

El comunicado también confirmó otro dato central de su recuperación: Mirtha continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica. La conductora permanece hospitalizada en el Mater Dei desde el 18 de septiembre, cuando reingresó por un cuadro respiratorio.

Las novedades coinciden con lo que Juana Viale había contado en televisión durante el fin de semana. “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, afirmó su nieta al ser consultada por Barbie Simons.

Viale también habló del estado anímico de su abuela: “De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”. Luego agregó con humor: “Nos está mirando y después me viene la bajada de línea”, aludiendo a que Mirtha sigue pendiente del programa.

El parte firmado por el director médico Enrique Echagüe agradeció, junto con la familia, las muestras de cariño recibidas. Además, el Sanatorio Mater Dei anticipó que, “de no mediar cambios”, el próximo informe médico sobre la evolución de Mirtha Legrand será difundido el miércoles 7 de octubre.