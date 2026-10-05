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El furioso descargo de Diego Leuco contra Florencia de la V por la falsa noticia del levantamiento de La Peña de Morfi

Una versión que sacudió al mundo de la televisión desató una fuerte reacción al aire y puso en el centro de la escena el futuro de uno de los ciclos más emblemáticos de los domingos.

El periodista salió al cruce tras las expresiones de la conductora.

El periodista salió al cruce tras las expresiones de la conductora.

El periodista Diego Leuco lanzó este lunes un durísimo descargo después de que en Los profesionales de siempre, el programa de El Nueve conducido por Florencia de la V, se difundiera que La Peña de Morfi terminaría a fines de noviembre. El conductor cuestionó especialmente el impacto que esa información tuvo sobre los trabajadores del ciclo de Telefe.

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Al aire de Antes Que Nadie, por Luzu TV, Leuco pidió directamente una rectificación: “Quiero pedir, en realidad exigir, un pedido de disculpas formal por parte del programa que conduce Flor de la V”. Y aclaró que su reclamo no estaba motivado por su situación personal ni la de su coconductora, sino por las más de 50 personas que trabajan en la producción.

El periodista también apuntó contra lo que definió como “hate en los medios de comunicación” y cuestionó que profesionales de la televisión puedan tratar con liviandad una versión relacionada con la pérdida de puestos laborales. “Hay 50 familias enteras que viven y comen gracias a La Peña”, sostuvo durante uno de los pasajes más fuertes de su intervención.

Leuco hizo especial énfasis en quienes trabajan detrás de cámara y cuestionó que se bromeara sobre el supuesto levantamiento. “Lo que no aparece en cámara, lo que no tiene el glamour, lo que no tiene el privilegio, lo que no tiene el sueldo de un conductor es un grupo de personas que se rompen el orto para laburar”, expresó, según la transcripción de sus declaraciones.

En el cierre, el conductor separó sus críticas profesionales de su valoración sobre Florencia de la V: “Apelo a la honestidad de Flor de la V”, dijo, antes de definirla como “una gran conductora” y reclamar disculpas para el equipo. El planteo de Leuco llegó después de que Telefe desmintiera categóricamente el levantamiento e incluso trascendiera que se analiza mantener La Peña de Morfi durante el verano.

Los dichos que despertaron la polémica

La controversia se originó en Los profesionales de siempre, donde el periodista Damián Rojo aseguró que La Peña de Morfi, actualmente conducida por Diego Leuco y Carina Zampini, llegaría a su final a fines de noviembre. Por lo tanto, la versión cuestionada fue presentada concretamente por Rojo dentro del programa que conduce Florencia de la V.

Rojo sostuvo que parte del personal ya conocía la presunta determinación y afirmó: “Ya fueron notificados algunos productores”. Según su versión, esos trabajadores serían reubicados en otro proyecto de Corner, vinculado con Sergio Lapegüe, mientras quedaba abierta la incógnita sobre el destino laboral del resto del equipo.

En el mismo programa, Naiara Vecchio relacionó el supuesto levantamiento con una política de reducción de gastos y contratos dentro de la señal. La información comenzó entonces a replicarse como un posible final de La Peña de Morfi, generando preocupación entre los integrantes de la producción y repercusión inmediata en medios y redes sociales.

La respuesta de Telefe cambió el escenario: fuentes del canal calificaron la versión como “absolutamente falsa” y negaron que estuviera decidido terminar con el histórico programa dominical. Además, distintas publicaciones señalaron que la emisora analiza incluso la posibilidad de continuar con La Peña durante el verano, una perspectiva opuesta al anunciado levantamiento de noviembre.

Antes del descargo de este lunes, Leuco ya había respondido públicamente a Damián Rojo durante la emisión dominical de La Peña de Morfi. En medio de una payada lanzó: “Yo mentiras no digo... las mentiras se las dejo a Damián Rojo”. Horas después elevó el tono en Luzu TV y trasladó el reclamo al programa encabezado por Florencia de la V, reclamando disculpas por el efecto que la versión tuvo sobre las familias de los trabajadores.

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