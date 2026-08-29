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Dwayne Johnson quería un papel en particular, pero no lo obtuvo y así llegó a ser un personaje que lo marcó

La historia detrás de uno de los papeles que la estrella de Hollywood quiso interpretar y que finalmente no consiguió, en una etapa clave de su carrera como actor.

Dwayne Johnson construyó una exitosa carrera en Hollywood.

Dwayne Johnson construyó una exitosa carrera en Hollywood.

Netflix
  • Dwayne Johnson estuvo interesado en interpretar a Jack Reacher.
  • El papel finalmente quedó en manos de otro actor.
  • La decisión marcó un giro importante en la carrera de The Rock.
  • El actor continuó sumando grandes producciones de Hollywood.
  • Su trayectoria combinó acción, comedia y personajes protagonistas.

Dwayne Johnson quería un papel en particular, pero no lo obtuvo y así llegó a ser un personaje que lo marcó. El actor quería personificar a Reacher, pero perdió el lugar y así nació uno de sus personajes más importantes

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El actor buscó quedarse con el rol de Jack Reacher, pero finalmente Tom Cruise fue elegido para protagonizar la película. Tiempo después, Johnson consiguió una caracterización que terminó marcando su carrera.

Dwayne Johnson es actualmente una de las grandes estrellas de acción de Hollywood, con éxitos como Rápidos y furiosos, Jumanji y Rampage. Sin embargo, antes de consolidarse como uno de los actores más convocantes del género, tuvo que atravesar varias puertas que se cerraron.

Cuál es el papel que le dio un salto en su carrera a Dwayne Johnson

Una de ellas fue la de Jack Reacher, el protagonista de la saga cinematográfica basada en las novelas de Lee Child. Johnson había intentado conseguir el papel, pero finalmente la producción eligió a Tom Cruise.

La decisión sorprendió a algunos seguidores debido a las características físicas del personaje en los libros. Reacher es descrito como un hombre de gran tamaño, mientras que Cruise tiene una contextura considerablemente menor. Sin embargo, la elección terminó funcionando y el actor protagonizó tanto Jack Reacher como su secuela.

En 2016, Johnson recordó aquella experiencia y reconoció que la noticia de que no había conseguido el papel lo había decepcionado. La estrella de Hollywood explicó que, aunque sabía que Cruise era una figura de cine de enorme trayectoria, las personas que lo rodeaban en aquel momento le habían hecho pensar que tenía posibilidades concretas de obtener el personaje.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el actor comenzó a interpretar aquella situación de otra manera. Según explicó, convertirse en Reacher quizás no le habría permitido desarrollar al personaje de la forma que quería, ya que se trataba de una figura que ya tenía una identidad. Su derrota terminó coincidiendo con una oportunidad más importante: Luke Hobbs en Rápidos y furiosos 5.

El profesional de la actuación encontró allí la posibilidad de imprimirle su propia personalidad: "Cuando esa puerta se cerró ante mí, otra puerta se abrió con la oportunidad de crear un personaje desde cero que era de mi ADN", recordó Johnson. La incorporación de Luke Hobbs a Rápidos y furiosos fue un punto de inflexión para él: no solo amplió el universo de la saga, sino que también lo consolidó como una de las principales figuras del cine de acción.

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