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Chris Evans rechazó varias veces el papel que le cambió la vida: cuál fue y por qué no lo aceptaba

El actor tuvo que enfrentar sus propios miedos antes de tomar una decisión que terminaría marcando un antes y un después en su carrera.

Este fue el papel que Chris Evans rechazó en reiteradas ocasiones y se terminó convirtiendo en el mas importante de su carrera.

Este fue el papel que Chris Evans rechazó en reiteradas ocasiones y se terminó convirtiendo en el mas importante de su carrera.

  • Durante los primeros años de su recorrido en la actuación, Chris Evans recibió una propuesta que podía cambiar por completo su carrera.
  • El actor rechazó la oferta en varias oportunidades por sus problemas de ansiedad.
  • Con ayuda de su entorno, logró superar sus dudas y aceptar el desafío.
  • La decisión terminó convirtiéndose en una de las más importantes de su trayectoria.

Antes de convertirse en uno de los personajes más reconocidos de Marvel, Chris Evans tuvo serias dudas sobre ponerse en la piel de Steve Rogers. El actor recibió una propuesta que podía marcar un antes y un después en su carrera, pero en un principio prefirió mantenerse al margen. El motivo no tenía que ver con el personaje, sino con una situación personal que atravesaba en aquel momento.

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La propuesta era para interpretar al Capitán América en Capitán América: El primer vengador, papel que además implicaba un compromiso de varias películas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Para Evans, la magnitud del proyecto representaba un desafío enorme y también una presión que no estaba seguro de poder manejar. Por eso, decidió rechazar la oferta en más de una oportunidad.

El actor rechazó darle vida a Steve Rogers, el Capitán América, en varias oportunidades.

El actor rechazó darle vida a Steve Rogers, el Capitán América, en varias oportunidades.

En 2010, el actor atravesaba una etapa complicada debido a la ansiedad que le generaba la exposición pública. Según contó años más tarde, había comenzado a experimentar ataques de pánico durante el rodaje de Adicto. Frente a la posibilidad de asumir un papel tan importante durante varios años, Evans llegó a cuestionarse si realmente quería continuar con su carrera como actor.

Cómo rechazaba Chris Evans a Marvel

Marvel, sin embargo, no abandonó la posibilidad de contar con Evans y volvió a acercarle la propuesta en distintas ocasiones. El actor buscó ayuda para poder tomar una decisión y habló con personas de su entorno, además de recurrir a un terapeuta. También decidió pedirle consejos a Robert Downey Jr., quien ya tenía experiencia dentro del universo de Marvel.

Con el tiempo, Evans entendió que no quería dejar pasar una oportunidad tan importante únicamente por miedo. Finalmente aceptó convertirse en Steve Rogers y terminó descubriendo que sus temores no se hicieron realidad. Los ataques de pánico que tanto le preocupaban nunca llegaron durante los rodajes y el personaje terminó ocupando un lugar central en su carrera.

Chris Evans en el tráiler de Avengers: Doomsday.

Chris Evans en el tráiler de Avengers: Doomsday.

Años después, el propio actor reconoció que haber aceptado aquella propuesta fue una de las mejores decisiones que tomó. Su paso por Marvel terminó siendo una de las etapas más importantes de su trayectoria y lo convirtió definitivamente en una figura reconocida a nivel mundial. Incluso después de su despedida en Vengadores: Endgame, Evans volverá a interpretar a Steve Rogers en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de este año.

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