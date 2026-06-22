"Este Mundial de mierda": el exabrupto de un reconocido conductor de TyC Sports en pleno vivo El periodista no se dio cuenta de que estaba su micrófono abierto e hizo un fuerte comentario respecto al certamen de selecciones. El clip no tardó en hacerse viral. Agregar C5N en









Un periodista de TyC se quejó en vivo del Mundial. Redes sociales

El canal deportivo que emite la Copa del Mundo 2026, TyC Sports, tuvo un error de producción al prender el micrófono en un momento muy particular sin avisarle al conductor, quien estaba lanzando quejas sobre el certamen de selecciones: “Este Mundial de mierda…”.

Todo se dio en la previa del partido entre la Selección argentina y Austria en medio de una pausa. Pero todo se dio mientras que analizaban que Michael Gregoritsch iba a ser el único unta que pondrían los europeos en Dallas para medirse contra la línea de cuatro que pone Lionel Scaloni.

El mundial este de mierda #TYC pic.twitter.com/DOBTwZSjdo — Sol Godoy (@deadsstar) June 22, 2026 Ante la presencia de Michael en lugar de Marko Arnautovic le dio el pie a los periodistas para decir que no estaba de acuerdo con el certamen. Creyendo que el micrófono estaba apagado, fue el periodista Ariel Rodríguez quien le dijo a Hugo Balassone: “Este Mundial de mierda”.

Las redes sociales escucharon el comentario y lo empezaron a hacer viral en redes sociales y, por el momento, Rodríguez no emitió disculpas ni hizo comentarios al respecto, pero generó risas.

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde ante Austria por el Mundial 2026 Un triunfo de la Albiceleste este lunes ante el combinado europeo dejaría al equipo de Lionel Scaloni en una posición inmejorable de cara al cierre de la primera fase. Con una victoria, el seleccionado nacional alcanzará la línea de los 6 puntos en la tabla de posiciones.