Karina Milei reúne a legisladores bonaerenses de LLA y acelera el armado político para 2027 La secretaria general de la Presidencia recibirá a diputados y senadores provinciales en la Casa Rosada para alinear la estrategia legislativa y consolidar el armado político en el principal bastión electoral del país. Por Agregar C5N en









La secretaria general de la Presidencia es una de las pieza clave del Gobierno.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, retoma el protagonismo político y recibirá este lunes en dos tandas a los diez senadores y veinte diputados provinciales de La Libertad Avanza, acompañada por el referente y armador bonaerense Sebastián Pareja en Casa Rosada. El objetivo central del encuentro es la actividad legislativa y la estrategia política del oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

Durante la reunión estratégica en Balcarce 50, los legisladores entregarán a las autoridades nacionales informes detallados sobre la actividad del primer semestre y una hoja de ruta que incluye temas sensibles como la crisis sanitaria de IOMA, seguridad, reformas políticas y el gasto estatal.

Además, la cumbre servirá para ordenar el partido ante posibles cambios internos en la conducción de los bloques, como el acuerdo para que Agustín Romo asuma la vicepresidencia de la Cámara de Diputados provincial, dejando la jefatura de la bancada en manos de Juanes Osaba.

La hermana del Presidente retoma el centro del escenario político. Con la mira puesta en las elecciones de 2027, el oficialismo diseña una estrategia de alianzas con el PRO, sectores del radicalismo y espacios vecinalistas para disputar la gobernación en un distrito que no tiene balotaje. Sebastián Pareja ya mantiene conversaciones con el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo bajo la premisa de definir candidaturas mediante encuestas. Este esquema de coalición permitiría a La Libertad Avanza competir por cerca de 70 intendencias, una cifra muy superior a las 25 que podría disputar si decidiera presentarse en soledad.

En el radar de candidaturas para la gobernación, el nombre de Diego Santilli, actual jefe de Gabinete, aparece como el mejor posicionado. En el ámbito municipal, la apuesta libertaria busca sumar figuras con alto nivel de conocimiento público para asegurar victorias en distritos estratégicos; un ejemplo claro es el impulso al exbasquetbolista y campeón olímpico Pepe Sánchez como posible candidato a intendente en Bahía Blanca.