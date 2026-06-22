Asegura que se parece a Antonela Roccuzzo, subió un video para comprobarlo y se volvió viral Esta joven cantante correntina tiene un parecido sorprendente con la compañera del 10. Por Agregar C5N en









La joven argentina que se hizo viral porque dice parecerse a Antonela Roccuzzo. La joven que publicó un video comparándose con Antonela Roccuzzo.

Una cantante correntina se volvió viral en redes sociales al asegurar que tiene un parecido con Antonela Roccuzzo.

Para demostrarlo, publicó un video en el que recreó distintas fotografías de la esposa de Lionel Messi.

La joven suele hacer referencia a esa similitud tanto en sus publicaciones como en la descripción de sus perfiles.

El fenómeno coincidió con un momento de alta exposición de Antonela durante el Mundial 2026. Mientras el Mundial 2026 mantiene la atención de millones de argentinos, las redes sociales también encuentran espacio para historias que giran alrededor de las figuras más vinculadas a la Selección. En las últimas horas, una cantante e influencer correntina logró captar la atención de miles de usuarios al publicar un video en el que intenta demostrar el parecido que, según sostiene, tiene con Antonela Roccuzzo.

La protagonista es Juliana Gallipoliti, quien desde hace tiempo hace referencias a esa supuesta similitud con la esposa de Lionel Messi. A través de sus redes sociales, la joven suele compartir publicaciones en las que destaca ciertos rasgos físicos que, según ella y varios de sus seguidores, recuerdan a la empresaria rosarina.

Captura de video. Cómo fue el video viral de la joven que asegura parecerse a Antonela Roccuzzo El contenido que impulsó su viralización fue un reel en el que aparece vistiendo la camiseta de la Selección Argentina mientras recrea distintas fotografías de referencia protagonizadas por Antonela durante los últimos años.

A lo largo del video, Juliana imita poses utilizadas por Roccuzzo en producciones fotográficas, apariciones públicas y encuentros vinculados al fútbol. La comparación fue acompañada por comentarios de usuarios que debatieron sobre el parecido, una discusión que rápidamente multiplicó las reproducciones y las interacciones.

La propia influencer alimentó el juego en la descripción de la publicación. “La Anto criada a chipacitos ya desempolvó la camiseta”, escribió junto al video. Además, en la biografía de su cuenta de Instagram también hace referencia al tema con una frase que ya se convirtió en una marca personal: “Sí, tengo un aire a Anto Roccuzzo”.

La joven que se hizo viral por su parecido con Antonella Roccuzzo. La repercusión llegó en un contexto en el que Antonela volvió a ocupar un lugar destacado en las redes sociales por su presencia en el Mundial 2026. Durante los partidos de la Selección Argentina, las cámaras y los fanáticos siguieron de cerca cada uno de sus movimientos en las tribunas. Uno de los momentos más comentados ocurrió antes del encuentro entre Argentina y Argelia, cuando un espectador la grabó mientras rezaba junto a sus hijos en la previa del partido. Esa escena también se viralizó y volvió a ubicar a Antonela en el centro de las conversaciones digitales, un fenómeno que terminó potenciando aún más la difusión del video de la joven correntina.