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20 de junio de 2026 Inicio

Polémica en el Mundial 2026: un jugador de Bélgica podría abandonar el torneo y enfrenta duras críticas

Jérémy Doku, estrella de la Selección de Bélgica, se iría de la Copa del Mundo para estar presente en el nacimiento de su hijo si el equipo llega a los cuartos de final. La decisión generó un debate y hasta se cuestionó su compromiso deportivo.

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Doku maneja la posibilidad de apartarse del Mundial 2026 en los cuartos de final.

Doku maneja la posibilidad de apartarse del Mundial 2026 en los cuartos de final.

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La Selección de Bélgica podría enfrentar un momento difícil ante la ausencia del delantero Jérémy Doku, quien se iría del juego para estar presente en el nacimiento de su hijo si el equipo llega a los cuartos de final del Mundial 2026.

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El futbolista, una pieza clave para el combinado belga, está evaluando apartarse temporalmente del juego para acompañar a su esposa, Shireen, cuando dé a luz a su primer hijo.

El jugador del Manchester City señaló antes de empezar la Copa de la FIFA que iba a ver qué hacía llegado el caso: "Es mi primer hijo, así que definitivamente quiero estar allí. Si me preguntas qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perder el nacimiento de su primer hijo".

Doku habló con el medio belga DH sobre su posible ausencia en el evento mundial y remarcó: "También sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones. Sé que la federación apoya a sus jugadores y entiende sus situaciones. Veremos qué podemos hacer".

"Un momento asqueroso": la dura crítica a Doku desde Francia

El debate sobre Jérémy Doku escaló a un nivel tal que llegó hasta la televisión de Francia. La presentadora de L’Équipe, France Pierron, criticó duramente al futbolista tras su declaración de que va a priorizar el nacimiento de su hijo antes que el Mundial 2026.

"Tu bebé siempre estará ahí. Vas a viajar durante 20 horas. Estarás completamente desconectado del Mundial. Estarás agotado por todas las emociones que te ha dado, y no puedes perderte un Mundial", arrancó la cronista.

Pierron subió el tono de la polémica y trató de "momento asqueroso" al parto: "Vas a dejar todo eso para ir a asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso, perdón por la expresión, en el que el padre no sirve para nada, tiene un papel de extra", lanzó la periodista, y terminó con una pregunta irónica: "¿Te guardará rencor por no haber cortado el cordón umbilical?".

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