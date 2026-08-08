8 de agosto de 2026 Inicio
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Fue viral: estuvo perdido durante un mes en el mar y apareció en las playas de Hawai

Lo que comenzó como un viaje en velero terminó convirtiéndose en una historia que recorrió el mundo.

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El hombre que sobrevivió un mes en medio del océano.

El hombre que sobrevivió un mes en medio del océano.

CNN
  • Un navegante pasó casi un mes a la deriva y su historia se volvió viral en todo el mundo.
  • Una serie de imprevistos durante la travesía lo dejó completamente incomunicado en alta mar.
  • Con ingenio y pocos recursos, logró afrontar una situación límite para seguir con vida.
  • Tras el inesperado desenlace, ya planea embarcarse en una nueva aventura marítima.

La historia de Kai Sato, un navegante de 39 años, se volvió viral luego de que lograra sobrevivir casi un mes a la deriva en el océano. Tras sufrir varios desperfectos en su velero, permaneció incomunicado durante semanas y tuvo que ingeniárselas para mantenerse con vida en medio del mar.

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El hombre había iniciado su travesía el 7 de junio desde la Isla Catalina, en California. Sin embargo, apenas dos semanas después comenzaron los problemas: el mástil de la embarcación quedó inutilizado, se quedó sin combustible y la batería de su teléfono celular dejó de funcionar, dejándolo completamente aislado en medio del mar.

Kai Sato, el navegante que quedó varado un mes en el océano.

Kai Sato, el navegante que quedó varado un mes en el océano.

Durante ese tiempo, Sato atravesó momentos de gran angustia. En una entrevista con un medio local, contó que lloró durante varios días y llegó a pensar que no lograría sobrevivir, mientras las corrientes marinas lo alejaban cada vez más de la ruta que había planeado para su viaje.

Así fue la historia viral del joven que se perdió en el mar y apareció en Hawai

Después de varios días de incertidumbre, el navegante decidió intentar reparar el velero con los pocos elementos que tenía disponibles. Utilizó tubos de PVC y remos de kayak para improvisar una solución que le permitiera recuperar parte del control de la embarcación y volver a navegar.

Para mantenerse con vida durante casi un mes, recurrió a los escasos recursos que encontraba. Explicó que se alimentó con restos de avena y con peces y calamares que llegaban al velero por el movimiento de las olas. Además, consiguió hidratarse recolectando agua condensada en distintas partes de la embarcación.

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Finalmente, Kai Sato logró regresar a una zona de navegación entre California y Hawai, donde el pasado 22 de julio fue encontrado por un buque de carga que lo rescató de manera inesperada. Tras recuperarse junto a un familiar, aseguró que no piensa abandonar el mar y que ya proyecta una nueva travesía hacia Filipinas, aunque esta vez en una embarcación de mayor tamaño.

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