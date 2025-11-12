Este es el perfume favorito de Jennifer Lawrence: cuánto sale en Argentina

La actriz estadounidense elige una opción que transmite alegría y elegancia. Su versión de 50 ml es posible conseguirla en nuestro país.

Su fragancia se caracteriza por una armonía entre lo floral y lo cítrico.

Jennifer Lawrence está viviendo un gran presente debido a la muy buena repercusión que está generando su última película “Mátate, amor” y a su destacada actuación. Además de destacarse en su trabajo, también marca tendencia con su estilo. En ese sentido, dio a conocer cuál es su perfume preferido. Se trata de Joy by Dior, el cual se convirtió en un símbolo de frescura, reflejando a la perfección su personalidad genuina y su conexión con los pequeños placeres cotidianos.

El perfume fue creado por la maison Dior como un homenaje a la alegría de vivir. Su fragancia se caracteriza por una armonía entre lo floral y lo cítrico, pensada para transmitir vitalidad, suavidad y energía positiva.

Desde su lanzamiento, se posicionó entre las más elegidas dentro de la alta perfumería gracias a su aroma envolvente y su frasco elegante de tono rosado. Además, en distintas entrevistas, la actriz reconoció que este perfume le genera referencias a recuerdos familiares y sensaciones cálidas que la acompañan en su vida diaria.

Joy by Dior fue creado por el perfumista François Demachy , responsable de algunas de las fragancias más icónicas de la marca. Su composición busca capturar la esencia de la felicidad mediante un equilibrio entre notas frutales, florales y amaderadas.

El aroma se abre con una explosión fresca de bergamota y mandarina, que dan paso a un corazón floral dominado por la rosa y el jazmín. En su base, el sándalo y el almizcle blanco aportan una sensación de calidez y serenidad que perdura durante horas. El resultado es una fragancia ligera, envolvente y femenina, ideal para quienes prefieren perfumes elegantes pero no invasivos.

El frasco, de líneas limpias y transparentes, refleja el espíritu de la fragancia, el cual es simple pero elegante. Su color rosado simboliza la dulzura y la energía positiva que inspira Joy, mientras que el tapón plateado agrega un toque moderno y refinado.

Joy by Dior Style Store

Cuánto sale el perfume favorito de Jennifer Lawrence en Argentina

Joy by Dior está disponible en distintas presentaciones en las principales perfumerías del país. En su versión de 50 ml, el precio ronda entre $170.000 y $200.000, dependiendo del punto de venta y las promociones vigentes. También se ofrece en formatos de 30 ml y 90 ml, adaptándose a diferentes presupuestos y preferencias.

El perfume forma parte de la línea exclusiva de Dior, por lo que su valor se mantiene dentro del rango de alta gama. Aun así, es uno de los más buscados por su durabilidad, su elegancia y por representar la esencia de una de las estrellas más queridas del cine contemporáneo.