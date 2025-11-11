Este es el perfume favorito de Juli Poggio: cuánto sale Se trata del N°1 en ventas de una reconocida marca de fragancias femeninas. La influencer reveló cuál es.







Juli Poggio acumula más de tres millones de seguidores en Instagram. Instagram

Julieta Poggio reveló que su perfume favorito es Bombshell de Victoria's Secret.

Bombshell es el N°1 en ventas de la marca y se clasifica como Floral Afrutado.

Sus notas clave incluyen maracuyá morada, peonía Shangri-La y un toque distintivo de pino italiano.

En Argentina, el Eau de Parfum de 50 ml tiene un precio sugerido de aproximadamente $109.900. Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Julieta Poggio es una de las influencers más populares del momento en Argentina. La ex participante de Gran Hermano ocupa un lugar importante en el mundo de la moda, marcando tendencia con su estilo y los productos que usa. En ese marco, reveló cuál es su perfume favorito.

La actriz, bailarina y modelo argentina, conocida por su carisma y estilo en redes sociales y televisión, es muy activa en redes sociales, y suele interactuar mucho con sus seguidores, quienes le consultan por tips de belleza.

Recientemente, fue consultada por una de las fragancias que más utiliza, y que ya es parte infaltable de su rutina a la hora de salir. Se trata de un producto de la línea de Victoria's Secret.

Cuál es el perfume favorito de Julieta Poggio perfume Juli Poggio Siempre al día con lo que está en tendencia, Juli Poggio elige la fragancia más vendida de la marca. Bombshell de Victoria's Secret se consolidó como un ícono dentro del panteón de los aromas femeninos, ofreciendo una experiencia floral afrutada vibrante y distintiva.

Sus primeras notas son de maracuyá morada brasileña. El corazón de la fragancia florece con la flor característica de la línea Bombshell, la peonía. La variedad de esta en particual es la peonía Shangri-la limpia y pétalos del Tíbet. También se siente la orquídea vainilla de Madagascar que añade una dulzura pero es el toque de pino italiano lo que termina destacar el aroma de esta fragancia femenina en comparación a otras.