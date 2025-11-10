Este es el perfume favorito de Rihanna: cuánto sale en Argentina La artista eligió una fragancia dulce y de lujo como su preferida. El precio por el que se puede conseguir en el país.







Pertenece a la familia olfativa ámbar-vainilla para mujer. Glamour México

LoveDon’tBeShy by Kilian es la fragancia favorita de Rihanna, elegida por ella por su perfil dulce y elegante.

Esta creación pertenece al segmento nicho/luxury de perfumería y se distingue por una combinación de notas gourmand y florales.

En Argentina, el precio de la versión de 50 ml supera los $500 mil, situándose en un rango muy elevado.

Su atractivo mediático impulsó notablemente las ventas internacionales y elevó su visibilidad en el mercado de lujo. La cantante Rihanna dio a conocer cuál es la fragancia que prefiere en su día a día, y la elección recayó en Love Don’t Be Shy by Kilian. Esta información generó interés tanto entre sus seguidores como entre quienes buscan una fragancia de lujo con respaldo de una celebridad internacional.

Más allá de la fama del perfume, conviene entender que se trata de una propuesta olfativa de alto nivel, ya que fue concebida por la perfumista Calice Becker y pertenece a la casa de lujo Kilian. Su perfil dulce y envolvente la convierte en una pieza destacada en el universo de las esencias nicho.

Love Shy redes sociales Cuál es el perfume favorito de Rihanna La fragancia preferida de Rihanna es Love Don’t Be Shy de Kilian, lanzada en 2007 bajo la firma de Calice Becker. Pertenece a la familia olfativa ámbar-vainilla para mujer, y su composición revela varios matices que la hacen especial, ya que cuenta con notas de salida como neroli, bergamota, pimienta rosa y cilantro, en el corazón flor de azahar de naranjo, madreselva, jazmín, iris y rosa y en la base azúcar, caramelo, vainilla, almizcle, algalia y ládano.

Su carácter dulce y envolvente, con una combinación de flores blancas y toques gourmand, la vuelve distintiva y busca crear una firma olfativa que permanece en la memoria. Su popularidad se incrementó tras el respaldo de Rihanna, lo que generó un salto en las ventas internacionales de la casa Kilian.