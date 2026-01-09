Este es el perfume favorito de Benedict Cumberbatch: cuánto sale en Argentina Es un perfume de estilo "gentleman" que también utilizan otras estrellas como Robert de Niro y Tom Cruise. + Seguir en







El actor se caracteriza por un estilo sofisticado y elegante.

Benedict Cumberbatch elige Eau de Monsieur de Annick Goutal, una exclusiva fragancia de nicho francesa.

Se clasifica como cítrico aromático, destacando por sus notas frescas de mandarina, bergamota y menta.

Su composición artesanal incluye bayas de enebro y un fondo elegante de sándalo y pachulí.

Es utilizado por otras estrellas del cine como Robert de Niro y Tom Cruise. Benedict Cumberbatch es considerado una de las figuras más respetadas y sofisticadas de la industria del cine. El actor británico, mundialmente conocido por su brillante interpretación en la serie Sherlock y como el Doctor Strange en el universo de Marvel, es un referente de la elegancia clásica con un toque moderno.

Cumberbatch se destaca por llevar una vida reservada a pesar de ser una estrella de fama internacional. Logró cautivar al público no solo por su talento y su protagonismo en películas de renombre sino también por su estilo pulcro y distinguido. Aunque no es asiduo a compartir su intimidad en redes sociales, en el mundo de la moda trascendió cuál es su elección personal a la hora de perfumarse, revelando un gusto por la perfumería de nicho más exclusiva.

Fiel a su esencia británica, el actor de 49 años utiliza una fragancia que emana lujo y sofisticación. Se trata de una creación de la casa francesa Goutal Paris que evoca la frescura de los clásicos masculinos pero con una calidad artesanal superior. Se sabe que también es elegida por otras estrellas del cine como Robert de Niro y Tom Cruise.

Cuál es el perfume favorito de Benedict Cumberbatch perfume Benedict Cumberbatch La elección del actor es Eau de Monsieur de Annick Goutal. Se trata de una fragancia exclusiva con un perfil más bien cítrico. Es valorada por su equilibrio perfecto y sus notas olfativas refinadas y frescas:

Notas de salida: mandarina de Italia, bergamota y menta, que aportan una luminosidad cítrica y un aire revitalizante desde el primer instante.

mandarina de Italia, bergamota y menta, que aportan una luminosidad cítrica y un aire revitalizante desde el primer instante. Notas de corazón: bayas de enebro y geranio, que le otorgan un cuerpo aromático, herbal y levemente especiado, muy característico del estilo "gentleman".

bayas de enebro y geranio, que le otorgan un cuerpo aromático, herbal y levemente especiado, muy característico del estilo "gentleman". Notas de fondo: sándalo y pachulí, que proporcionan una base amaderada, cálida y discreta que se asienta con elegancia en la piel. Cuánto sale el perfume favorito de Benedict Cumberbatch en Argentina Monsieur de Goutal Paris es una fragancia de nicho, lo que significa que su producción es más limitada y su distribución es mucho más exclusiva que la de los perfumes de diseñador convencionales. Se comercializa principalmente en el formato de 100 ml.