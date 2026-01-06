6 de enero de 2026 Inicio
Este es el perfume favorito de Arturo Vidal: cuánto sale en Argentina

Se trata de una fragancia de perfumería árabe que destaca por ser dulce, refrescante e intensa que combina notas frutales con una base amaderada.

Por
El futbolista acumula casi 20 millones de seguidores en Instagram. 

El futbolista acumula casi 20 millones de seguidores en Instagram. 

  • Arturo Vidal reveló que su perfume favorito para el día a día es Vulcan Feu de la casa French Avenue.
  • Su aroma combina notas de mango, limón y jengibre con un fondo de haba tonka, cedro y ámbar gris.
  • El perfume es valorado por su alta durabilidad en la piel y su frasco de diseño lujoso con detalles dorados.
  • En Argentina, el formato de 100 ml se puede encontrar en internet por un precio aproximado de $108.000 ARS.

Arturo Vidal, más conocido como el "King", se posiciona como una de las figuras más influyentes del fútbol latinoamericano, con una comunidad que ronda los 20 millones de seguidores únicamente en su cuenta de Instagram.

El futbolista firmará un contrato por 18 meses.
Gracias a su carisma y su estilo frontal frente a la cámara, el volante de Colo Colo suele interactuar mucho con sus fanáticos, quienes le consultan por sus gustos personales y estilo de vida. Fiel a las últimas tendencias, el jugador de 38 años compartió cuál es el perfume que más usa en su día a día.

Se trata de una propuesta de la perfumería árabe, una tendencia que pisa fuerte en 2024 y 2025, reflejando cierto estilo intenso y vibrante. “Me gusta porque es dulce, es refrescante. La gente me pregunta cuál es”, señaló el futbolista.

Es una creación de la casa French Avenue que combina notas cítricas y amaderadas que despiertan los sentidos y perdura en la piel por muchísimas horas desde la primera aplicación.

Cuál es el perfume favorito de Arturo Vidal

Arturo Vidal

Arturo Vidal mencionó Vulcan Feu de French Avenue como el perfume que utiliza. Se trata de una fragancia potente y cautivadora que tiene notas olfativas frescas pero con mucha presencia.

  • Notas iniciales: mango, limón, jengibre y ruibarbo; despertando los sentidos desde el primer instante.
  • Corazón: En su centro, se despliegan acordes más florales como pimienta rosa, jazmín, violeta y praliné.
  • Notas de base: Finaliza con una base de haba tonka, cedro, ámbar gris y musgo.

El frasco es un objeto de diseño imponente, con un vidrio pesado y detalles dorados que capturan la esencia del lujo de Dubái. Es ideal para quienes buscan un aroma duradero y masculino.

Cuánto sale el perfume favorito de Arturo Vidal en Argentina

Fragancia Vulan Fu

Vulcan Feu es una fragancia que forma parte de la exclusiva línea de perfumes árabes, valorados por su gran calidad a un precio mucho más competitivo que las marcas de diseñador tradicionales. Se comercializa principalmente en el formato de 100 ml.

En internet, este tamaño se puede encontrar por $108.000. Aunque el precio puede variar un poco dependiendo el distribuidor. En el mercado argentino, este tipo de fragancias se consiguen a través de revendedores especializados en perfumería nicho y árabe o plataformas de venta online.

