Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina El artista puertorriqueño es un éxito global y ningún detalle de su look pasa desapercibido. Su fragancia preferida es intensa, sofisticada y con un toque de misterio.







Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Con Debí tirar más fotos, Bad Bunny se consolidó como uno de los artistas latinos más escuchados a nivel global.

En febrero de 2026 se presentará en el Super Bowl y luego visitará Argentina.

Sus looks marcan tendencia, y también su perfume favorito: Layton Eau de Parfum de Parfums de Marly.

Es una fragancia dulce, especiada, intensa y con un toque de misterio. Desde el lanzamiento de Debí tirar más fotos en enero pasado, Bad Bunny ratificó su lugar como uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial. El puertorriqueño protagonizará el famoso show de medio tiempo del Super Bowl el próximo 8 de febrero, justo antes de su visita a la Argentina.

El intérprete de NUEVAYoL tiene una sólida base de fans que están pendientes de todos los detalles de sus presentaciones en público. Bad Bunny tiene un estilo único y particular; suele marcar tendencia con sus looks y, por supuesto, su perfume es una parte muy importante de su imagen.

Tras analizar videos y posteos que hizo en redes sociales, incluidas historias que subió desde el backstage del festival Coachella de hace un par de años, sus seguidores y algunos creadores de contenido pudieron descubrir cuál es el perfume favorito de Bad Bunny.

Cuál es el perfume favorito de Bad Bunny Layton Eau de Parfum de Parfums de Marly El perfume favorito de Bad Bunny es Layton Eau de Parfum, de la exclusiva marca francesa Parfums de Marly. Al igual que la personalidad del cantante puertorriqueño, se trata de una fragancia intensa, sofisticada y con un toque de misterio que se basa en una mezcla dulce y especiada.

Este perfume combina notas de salida de bergamota, mandarina, lavanda y manzana con un corazón de notas geranio, jazmín y violeta. Las notas de fondo, de madera de guayaco, pachulí, ámbar, pimienta y vainilla, dejan una estela duradera y seductora en la piel.

Cuánto sale el perfume favorito de Bad Bunny en Argentina El perfume Layton Eau de Parfum de la marca Parfums de Marly, el favorito de Bud Bunny, se consigue en Argentina a través de plataformas de e-commerce. La presentación de 5 ml se vende desde $46.999, mientras que el precio de la botella de 75 ml parte desde $826.400, y a partir de $1.356.000 para la versión de 125 ml.