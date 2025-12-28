Esta película de Tomb Raider llegó a Netflix y es de lo más visto por los usuarios: cuál es y qué historia cuenta Un lanzamiento estadounidense de 2018 que está siendo de lo más visto en este momento, ya se encuentra disponible en la popular plataforma de streaming 2025. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de segundos. Asimismo, este sitio se hizo famoso rápidamente en el mundo entero, aumentando notoriamente la cantidad de suscriptores y usuarios en todo el planeta.

Ahora, llegó a la gran N roja, una película basada en el famoso videojuego, se trata del film de Tomb Raider, un estreno estadounidense de 2018 que alcanzó el top ten en este momento. Es un thriller lleno de aventura, acción, supervivencia y mucha adrenalina como también lo fue la plataforma virtual que se jugaba a través de las computadoras y plays. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un tráiler para que no te la pierdas los últimos días de diciembre.

Sinopsis de Tomb Raider, la película basada en el videojuego que llegó a Netflix Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida. Se abre paso por las caóticas calles del East London, el barrio de moda, como mensajera en bicicleta, un trabajo que apenas le da para pagar el alquiler.

Decidida a forjar su propio camino, se niega a tomar las riendas del imperio empresarial de su padre, con la misma firmeza que se niega a reconocer que él se ha ido para siempre. Un día Lara decide dejar atrás todo e ir en busca del último paradero conocido de su padre: una legendaria tumba en una isla mítica que podría estar en algún lugar de la costa de Japón... Nueva película basada en la saga de videojuegos "Tomb Raider".

tomb Tráiler de Tomb Raider Embed - Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures Reparto de Tomb Raider Alicia Vikander como Lara Croft

como Lara Croft Daniel Wu como Lu Ren

como Lu Ren Walton Goggins como Mathias Vogel

como Mathias Vogel Dominic West como Lord Richard Croft

como Lord Richard Croft Alexandre Willaume como Lieutenant

como Lieutenant Hannah John-Kamen como Sophie

como Sophie Gordon Chow como Sickly Old Digger

como Sickly Old Digger Antonio Aakeel como Nitin Ahuja tomb peliiii