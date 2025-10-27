IR A
IR A

Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Con un lanzamiento que coincide con la temporada de mayor consumo de contenido digital, la película se perfila como un éxito inmediato.

Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones

Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones

  • Netflix estrenó una nueva propuesta animada que rápidamente se posicionó entre lo más visto de la plataforma.
  • La serie combina humor, personajes peculiares y una trama diseñada para entretener tanto a grandes como a chicos.
  • El estreno refleja la estrategia de la N roja de apostar por producciones animadas que generan conversación y se vuelven tendencia.
  • La historia sigue a dos huérfanos y una familia de animales mágicos que deben enfrentarse a los crueles Sr. y Sra. Twit para proteger su ciudad.
Cuáles son estos dos nuevos títulos imperdibles de Netflix.
Te puede interesar:

Acaban de llegar a Netflix, son películas basadas en hechos reales y son espectaculares

Una nueva propuesta animada acaba de desembarcar en Netflix y, casi de inmediato, logró captar la atención de los espectadores, posicionándose entre lo más visto de la plataforma. La combinación de humor, personajes peculiares y una trama que promete entretener a grandes y chicos parece haber sido la fórmula ganadora para este estreno.

Mientras crece la curiosidad por la historia y los personajes, los aficionados a la animación ya comentan sus primeras impresiones. Esta llegada refuerza la estrategia de Netflix de apostar por producciones animadas que no solo entretienen, sino que también generan conversación y se convierten rápidamente en tendencia.

Sinopsis de Los cretinos, la película animada del momento de Netflix

los-cretinos-the-twits-netflix

El Sr. y la Sra. Twit son conocidos por ser las personas más crueles, desagradables y malolientes del planeta, además de ser los dueños y operadores del parque de diversiones más asqueroso, peligroso y absurdo del mundo: Twitlandia.

Sin embargo, cuando los Twits toman el control de su ciudad, la situación cambia drásticamente. Dos huérfanos valientes y una familia de animales mágicos se ven en la necesidad de desarrollar la misma astucia y picardía que sus opresores para intentar proteger y salvar a la ciudad.

Tráiler de Los cretinos

Embed - Los Cretinos | Tráiler en Español (Película de Netflix)

Reparto de Los cretinos

  • Emilia Clarke como Pippa
  • Johnny Vegas como Mr. Twit
  • Natalie Portman como Mary Muggle-Wump
  • Maitreyi Ramakrishnan como Beesha
  • Margo Martindale como Mrs. Twit
  • Alan Tudyk como Sweet Toed Toad
  • Jason Mantzoukas como Mayor Wayne John John-John
  • Timothy Simons como Marty Muggle-Wump
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.
play

La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro

Esta comedia romántica tiene dos protagonistas muy diferentes entre sí.
play

Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance

Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso.
play

De qué se trata El elixir de la inmortalidad, la película de zombies que es de lo más visto de Netflix

de que se trata un fantasma en la batalla, la pelicula de accion espanola que sorprende en netflix
play

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix

últimas noticias

Tenía 15 años cuando protagonizó Muerte en Venecia.

Murió Björn Andrésen, el chico "más bello del mundo" y protagonista de "Muerte en Venecia"

Hace 7 minutos
Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

Hace 27 minutos
Los mercados reaccionaron favorablemente al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

Euforia en los mercados tras el triunfo de LLA en las elecciones: las acciones suben hasta casi un 50% y se desploma el riesgo país

Hace 31 minutos
play
Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones

Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Hace 33 minutos
La DNE publicó los telegramas de cada mesa.

Resultados de las elecciones 2025: el paso a paso para saber quién ganó en mi mesa

Hace 39 minutos