Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata Con un lanzamiento que coincide con la temporada de mayor consumo de contenido digital, la película se perfila como un éxito inmediato.







Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones

Netflix estrenó una nueva propuesta animada que rápidamente se posicionó entre lo más visto de la plataforma.

La serie combina humor, personajes peculiares y una trama diseñada para entretener tanto a grandes como a chicos.

El estreno refleja la estrategia de la N roja de apostar por producciones animadas que generan conversación y se vuelven tendencia.

La historia sigue a dos huérfanos y una familia de animales mágicos que deben enfrentarse a los crueles Sr. y Sra. Twit para proteger su ciudad.

Una nueva propuesta animada acaba de desembarcar en Netflix y, casi de inmediato, logró captar la atención de los espectadores, posicionándose entre lo más visto de la plataforma. La combinación de humor, personajes peculiares y una trama que promete entretener a grandes y chicos parece haber sido la fórmula ganadora para este estreno.

Mientras crece la curiosidad por la historia y los personajes, los aficionados a la animación ya comentan sus primeras impresiones. Esta llegada refuerza la estrategia de Netflix de apostar por producciones animadas que no solo entretienen, sino que también generan conversación y se convierten rápidamente en tendencia.

Sinopsis de Los cretinos, la película animada del momento de Netflix los-cretinos-the-twits-netflix

El Sr. y la Sra. Twit son conocidos por ser las personas más crueles, desagradables y malolientes del planeta, además de ser los dueños y operadores del parque de diversiones más asqueroso, peligroso y absurdo del mundo: Twitlandia.

Sin embargo, cuando los Twits toman el control de su ciudad, la situación cambia drásticamente. Dos huérfanos valientes y una familia de animales mágicos se ven en la necesidad de desarrollar la misma astucia y picardía que sus opresores para intentar proteger y salvar a la ciudad. Tráiler de Los cretinos Embed - Los Cretinos | Tráiler en Español (Película de Netflix) Reparto de Los cretinos Emilia Clarke como Pippa

como Pippa Johnny Vegas como Mr. Twit

como Mr. Twit Natalie Portman como Mary Muggle-Wump

como Mary Muggle-Wump Maitreyi Ramakrishnan como Beesha

como Beesha Margo Martindale como Mrs. Twit

como Mrs. Twit Alan Tudyk como Sweet Toed Toad

como Sweet Toed Toad Jason Mantzoukas como Mayor Wayne John John-John

como Mayor Wayne John John-John Timothy Simons como Marty Muggle-Wump