Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Una nueva propuesta animada acaba de desembarcar en Netflix y, casi de inmediato, logró captar la atención de los espectadores, posicionándose entre lo más visto de la plataforma. La combinación de humor, personajes peculiares y una trama que promete entretener a grandes y chicos parece haber sido la fórmula ganadora para este estreno.
Mientras crece la curiosidad por la historia y los personajes, los aficionados a la animación ya comentan sus primeras impresiones. Esta llegada refuerza la estrategia de Netflix de apostar por producciones animadas que no solo entretienen, sino que también generan conversación y se convierten rápidamente en tendencia.
Sinopsis de Los cretinos, la película animada del momento de Netflix
El Sr. y la Sra. Twit son conocidos por ser las personas más crueles, desagradables y malolientes del planeta, además de ser los dueños y operadores del parque de diversiones más asqueroso, peligroso y absurdo del mundo: Twitlandia.
Sin embargo, cuando los Twits toman el control de su ciudad, la situación cambia drásticamente. Dos huérfanos valientes y una familia de animales mágicos se ven en la necesidad de desarrollar la misma astucia y picardía que sus opresores para intentar proteger y salvar a la ciudad.
Tráiler de Los cretinos
Reparto de Los cretinos
- Emilia Clarke como Pippa
- Johnny Vegas como Mr. Twit
- Natalie Portman como Mary Muggle-Wump
- Maitreyi Ramakrishnan como Beesha
- Margo Martindale como Mrs. Twit
- Alan Tudyk como Sweet Toed Toad
- Jason Mantzoukas como Mayor Wayne John John-John
- Timothy Simons como Marty Muggle-Wump