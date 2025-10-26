De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix Un lanzamiento gallego llegó a la popular plataforma de streaming y es tendencia entre los suscriptores.







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción de acción española, se trata de Un fantasma en la batalla, el estreno tendencia en este sitio web. Hablamos de un film lleno de intriga, terrorismo, de índole policial, con un elenco excepcional que no te podés perder este mes de octubre. Un entretenimiento garantizado para este fin de semana, a continuación te dejamos más detalles sobre su trama y también un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Un fantasma en la batalla, el estreno furor en Netflix Amaia es una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de ETA, con el objetivo de localizar los zulos que la banda terrorista tenía escondidos en el sur de Francia... Inspirada en las vidas y experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000 en España.

un fantasma en la batalla

Tráiler de Un fantasma en la batalla Embed - Un fantasma en la batalla | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Un fantasma en la batalla Susana Abaitua como Amaia

como Amaia Ariadna Gil como María Soledad Iparraguirre Guenechea

como María Soledad Iparraguirre Guenechea Iraia Elias como Begoña

como Begoña Raúl Arévalo como Arrieta

como Arrieta Mikel Losada como Iñaki Gracia Arregi

como Iñaki Gracia Arregi Andrés Gertrúdix como Castro

como Castro Jaime Chávarri como Txiki el Viejo

como Txiki el Viejo Diego París un fantasma