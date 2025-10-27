IR A
IR A

Acaban de llegar a Netflix, son películas basadas en hechos reales y son espectaculares

Dos nuevas producciones inspiradas en hechos reales acaban de incorporarse al catálogo de la plataforma de streaming y prometen atrapar a los espectadores con sus potentes historias y grandes interpretaciones.

Cuáles son estos dos nuevos títulos imperdibles de Netflix.

Cuáles son estos dos nuevos títulos imperdibles de Netflix.

Netflix

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones de alta calidad que abordan temáticas diversas y atrapantes. Entre sus últimas incorporaciones se destacan aquellas inspiradas en historias reales, donde la realidad se mezcla con el dramatismo cinematográfico para ofrecer experiencias profundas y conmovedoras.

Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones
Te puede interesar:

Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Las películas basadas en hechos reales tienen una fuerza particular: conectan al público con sucesos que dejaron huella en la sociedad, permitiendo comprender mejor las emociones y dilemas detrás de los titulares. Para quienes disfrutan de las narrativas que parten de la verdad, estos estrenos se convierten en una cita obligada.

En esta oportunidad, dos nuevas películas acaban de aterrizar en la plataforma y ya se perfilan entre las más vistas del mes: 27 noches, una producción argentina dirigida por Daniel Hendler, y Un fantasma en la batalla, un intenso drama español dirigido por Agustín Díaz Yanes.

27 noches

27 noches es un drama argentino dirigido por Daniel Hendler que narra la historia de Martha Hoffman, una mujer de 83 años, excéntrica y adinerada, que es internada en una clínica psiquiátrica por pedido de sus hijas. Ellas aseguran que su madre padece demencia, pero el perito judicial Casares comienza a sospechar que detrás del diagnóstico se oculta algo más: una disputa por el control de su fortuna. La película explora los límites entre la protección familiar, la libertad personal y el poder del dinero.

La historia se basa en el caso real de Natalia Kohen, una mujer octogenaria internada contra su voluntad en 2005. Sus hijas promovieron su reclusión en un neuropsiquiátrico alegando un cuadro de demencia frontotemporal, respaldado por un falso diagnóstico. Tras casi un mes de internación, se demostró que el informe era fraudulento y Kohen recuperó su libertad, desatando un debate público sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores frente al abuso de poder familiar y judicial.

El elenco de 27 noches está encabezado por Marilú Marini en una interpretación aclamada, mientras que completan el reparto Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Carla Peterson y Paula Grinszpan.

Embed - 27 noches | Tráiler oficial | Netflix

Un fantasma en la batalla

En Un fantasma en la batalla, dirigida por Agustín Díaz Yanes, la protagonista es Amaia, una agente de la Guardia Civil española que pasa más de diez años infiltrada en la organización terrorista ETA. Su misión: localizar los escondites secretos —conocidos como zulos— que la banda mantenía en el sur de Francia. A través de una narrativa intensa, la película retrata el costo emocional y moral de una vida bajo identidad falsa.

El film está inspirado en la mayor operación encubierta contra ETA, desarrollada entre los años 90 y 2000, que marcó un punto de inflexión en la lucha antiterrorista en España. La historia se adentra en el contexto político y social de la época, mostrando el sacrificio y la soledad de quienes trabajaron en silencio para desarticular una de las organizaciones más temidas del país.

El reparto de Un fantasma en la batalla cuenta con Susana Abaitua en el papel principal, acompañada por Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil.

Embed - Un fantasma en la batalla | Tráiler oficial | Netflix España
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.
play

La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro

Esta comedia romántica tiene dos protagonistas muy diferentes entre sí.
play

Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance

Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso.
play

De qué se trata El elixir de la inmortalidad, la película de zombies que es de lo más visto de Netflix

de que se trata un fantasma en la batalla, la pelicula de accion espanola que sorprende en netflix
play

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix

últimas noticias

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

Hace 24 minutos
Los mercados reaccionaron favorablemente al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

Euforia en los mercados tras el triunfo de LLA en las elecciones: las acciones suben hasta casi un 50% y se desploma el riesgo país

Hace 28 minutos
play
Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones

Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Hace 30 minutos
La DNE publicó los telegramas de cada mesa.

Resultados de las elecciones 2025: el paso a paso para saber quién ganó en mi mesa

Hace 36 minutos
Ya están abiertas las inscripciones para ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

Hace 42 minutos