Acaban de llegar a Netflix, son películas basadas en hechos reales y son espectaculares

Dos nuevas producciones inspiradas en hechos reales acaban de incorporarse al catálogo de la plataforma de streaming y prometen atrapar a los espectadores con sus potentes historias y grandes interpretaciones.

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones de alta calidad que abordan temáticas diversas y atrapantes. Entre sus últimas incorporaciones se destacan aquellas inspiradas en historias reales , donde la realidad se mezcla con el dramatismo cinematográfico para ofrecer experiencias profundas y conmovedoras.

Las películas basadas en hechos reales tienen una fuerza particular: conectan al público con sucesos que dejaron huella en la sociedad, permitiendo comprender mejor las emociones y dilemas detrás de los titulares. Para quienes disfrutan de las narrativas que parten de la verdad, estos estrenos se convierten en una cita obligada.

En esta oportunidad, dos nuevas películas acaban de aterrizar en la plataforma y ya se perfilan entre las más vistas del mes: 27 noches , una producción argentina dirigida por Daniel Hendler, y Un fantasma en la batalla , un intenso drama español dirigido por Agustín Díaz Yanes.

27 noches es un drama argentino dirigido por Daniel Hendler que narra la historia de Martha Hoffman , una mujer de 83 años, excéntrica y adinerada, que es internada en una clínica psiquiátrica por pedido de sus hijas. Ellas aseguran que su madre padece demencia, pero el perito judicial Casares comienza a sospechar que detrás del diagnóstico se oculta algo más: una disputa por el control de su fortuna. La película explora los límites entre la protección familiar, la libertad personal y el poder del dinero.

La historia se basa en el caso real de Natalia Kohen , una mujer octogenaria internada contra su voluntad en 2005. Sus hijas promovieron su reclusión en un neuropsiquiátrico alegando un cuadro de demencia frontotemporal , respaldado por un falso diagnóstico. Tras casi un mes de internación, se demostró que el informe era fraudulento y Kohen recuperó su libertad, desatando un debate público sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores frente al abuso de poder familiar y judicial.

El elenco de 27 noches está encabezado por Marilú Marini en una interpretación aclamada, mientras que completan el reparto Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Carla Peterson y Paula Grinszpan.

Un fantasma en la batalla

En Un fantasma en la batalla, dirigida por Agustín Díaz Yanes, la protagonista es Amaia, una agente de la Guardia Civil española que pasa más de diez años infiltrada en la organización terrorista ETA. Su misión: localizar los escondites secretos —conocidos como zulos— que la banda mantenía en el sur de Francia. A través de una narrativa intensa, la película retrata el costo emocional y moral de una vida bajo identidad falsa.

El film está inspirado en la mayor operación encubierta contra ETA, desarrollada entre los años 90 y 2000, que marcó un punto de inflexión en la lucha antiterrorista en España. La historia se adentra en el contexto político y social de la época, mostrando el sacrificio y la soledad de quienes trabajaron en silencio para desarticular una de las organizaciones más temidas del país.

El reparto de Un fantasma en la batalla cuenta con Susana Abaitua en el papel principal, acompañada por Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil.