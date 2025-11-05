IR A
IR A

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

El 1 de noviembre se estrenó en la gran N roja esta producción cinematográfica de llena de comedia y drama, una mezcla sorprendente que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin.

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios de todo el mundo se han incorporado con el correr de los meses de este año.

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
Te puede interesar:

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. Un film de 2011 que tiene una mezcla interesante de comedia y drama, que te mantendrá atrapado de principio a fin desde la comodidad de tu casa. A continuación, te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes este fin de semana.

Sinopsis de 50/50, la comedia tendencia de Netflix

50/50 es dirigida por Jonathan Levine a partir de un guión de Will Reiser, que basó el filme en su propia experiencia combatiendo el cáncer. Joseph Gordon-Levitt estelariza junto a Seth Rogen como un hombre al que le diagnostican cáncer y decide usar el humor para combatir la enfermedad.

5050

Tráiler de 50/50

Embed - 50/50 Tráiler Oficial Subtitulado "HD"

Reparto de 50/50

  • Joseph Gordon-Levitt como Adam
  • Seth Rogen como Kyle
  • Anna Kendrick como Katie
  • Bryce Dallas Howard como Rachael
  • Will Reiser
  • Anjelica Huston como Diane
  • Philip Baker Hall como Alan
  • Lauren Miller como Bodie
50n50
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto.
play

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto: de cuál se trata

La serie de solo 6 capítulos que se estrenó este año en Netflix y ya es furor

Una serie nueva de Netflix.
play

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
play

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

últimas noticias

Una alimentación rica en estos componentes ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Magnesio, vitamina D y Omega-3: estos snacks reúnen todo para beneficiar la longevidad

Hace 5 minutos
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Hace 5 minutos
Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Hace 5 minutos
Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Hace 6 minutos
 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 6 minutos