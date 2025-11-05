Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios de todo el mundo se han incorporado con el correr de los meses de este año.
Ahora, llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. Un film de 2011 que tiene una mezcla interesante de comedia y drama, que te mantendrá atrapado de principio a fin desde la comodidad de tu casa. A continuación, te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes este fin de semana.
Sinopsis de 50/50, la comedia tendencia de Netflix
50/50 es dirigida por Jonathan Levine a partir de un guión de Will Reiser, que basó el filme en su propia experiencia combatiendo el cáncer. Joseph Gordon-Levitt estelariza junto a Seth Rogen como un hombre al que le diagnostican cáncer y decide usar el humor para combatir la enfermedad.