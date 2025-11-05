Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia El 1 de noviembre se estrenó en la gran N roja esta producción cinematográfica de llena de comedia y drama, una mezcla sorprendente que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin.







Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios de todo el mundo se han incorporado con el correr de los meses de este año.

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. Un film de 2011 que tiene una mezcla interesante de comedia y drama, que te mantendrá atrapado de principio a fin desde la comodidad de tu casa. A continuación, te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes este fin de semana.

Sinopsis de 50/50, la comedia tendencia de Netflix 50/50 es dirigida por Jonathan Levine a partir de un guión de Will Reiser, que basó el filme en su propia experiencia combatiendo el cáncer. Joseph Gordon-Levitt estelariza junto a Seth Rogen como un hombre al que le diagnostican cáncer y decide usar el humor para combatir la enfermedad.

5050 Tráiler de 50/50 Embed - 50/50 Tráiler Oficial Subtitulado "HD" Reparto de 50/50 Joseph Gordon-Levitt como Adam

como Adam Seth Rogen como Kyle

como Kyle Anna Kendrick como Katie

como Katie Bryce Dallas Howard como Rachael

como Rachael Will Reiser

Anjelica Huston como Diane

como Diane Philip Baker Hall como Alan

como Alan Lauren Miller como Bodie 50n50