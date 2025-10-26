Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix Este lanzamiento de Reino Unido de este año atrapó a miles de televidentes y ya está en el top ten de las más vistas.







Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia, desde la comodidad de tu casa, que no te podés perder este fin de semana de octubre. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y un adelanto para que la veas.

Sinopsis de Los cretinos, la película animada del momento de Netflix El Sr. y la Sra. Twit son las personas más malas, malolientes y desagradables del mundo que también poseen y operan el parque de diversiones más repugnante, peligroso y estúpido del mundo, Twitlandia. Pero cuando los Twits llegan al poder en su ciudad, dos valientes huérfanos y una familia de animales mágicos se ven obligados a volverse tan astutos como los Twits para salvar la ciudad.

los-cretinos-the-twits-netflix

Tráiler de Los cretinos Embed - Los Cretinos | Tráiler en Español (Película de Netflix)

Reparto de Los cretinos Emilia Clarke como Pippa

como Pippa Johnny Vegas como Mr. Twit

como Mr. Twit Natalie Portman como Mary Muggle-Wump

como Mary Muggle-Wump Maitreyi Ramakrishnan como Beesha

como Beesha Margo Martindale como Mrs. Twit

como Mrs. Twit Alan Tudyk como Sweet Toed Toad

como Sweet Toed Toad Jason Mantzoukas como Mayor Wayne John John-John

como Mayor Wayne John John-John Timothy Simons como Marty Muggle-Wump los-cretinos-51076-e1