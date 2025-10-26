Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, estos últimos meses de 2025 aumentaron de manera sorprendente la cantidad de suscriptores y usuarios y la consagran en la más consumida de todo el mundo.
Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia, desde la comodidad de tu casa, que no te podés perder este fin de semana de octubre. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y un adelanto para que la veas.
Sinopsis de Los cretinos, la película animada del momento de Netflix
El Sr. y la Sra. Twit son las personas más malas, malolientes y desagradables del mundo que también poseen y operan el parque de diversiones más repugnante, peligroso y estúpido del mundo, Twitlandia. Pero cuando los Twits llegan al poder en su ciudad, dos valientes huérfanos y una familia de animales mágicos se ven obligados a volverse tan astutos como los Twits para salvar la ciudad.
los-cretinos-the-twits-netflix
Tráiler de Los cretinos
Embed - Los Cretinos | Tráiler en Español (Película de Netflix)