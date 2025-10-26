IR A
IR A

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

Este lanzamiento de Reino Unido de este año atrapó a miles de televidentes y ya está en el top ten de las más vistas.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, estos últimos meses de 2025 aumentaron de manera sorprendente la cantidad de suscriptores y usuarios y la consagran en la más consumida de todo el mundo.

Claudia Schijman es un actriz y docente 
Te puede interesar:

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia, desde la comodidad de tu casa, que no te podés perder este fin de semana de octubre. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y un adelanto para que la veas.

Sinopsis de Los cretinos, la película animada del momento de Netflix

El Sr. y la Sra. Twit son las personas más malas, malolientes y desagradables del mundo que también poseen y operan el parque de diversiones más repugnante, peligroso y estúpido del mundo, Twitlandia. Pero cuando los Twits llegan al poder en su ciudad, dos valientes huérfanos y una familia de animales mágicos se ven obligados a volverse tan astutos como los Twits para salvar la ciudad.

los-cretinos-the-twits-netflix

Tráiler de Los cretinos

Embed - Los Cretinos | Tráiler en Español (Película de Netflix)

Reparto de Los cretinos

  • Emilia Clarke como Pippa
  • Johnny Vegas como Mr. Twit
  • Natalie Portman como Mary Muggle-Wump
  • Maitreyi Ramakrishnan como Beesha
  • Margo Martindale como Mrs. Twit
  • Alan Tudyk como Sweet Toed Toad
  • Jason Mantzoukas como Mayor Wayne John John-John
  • Timothy Simons como Marty Muggle-Wump
los-cretinos-51076-e1
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.
play

La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro

Esta comedia romántica tiene dos protagonistas muy diferentes entre sí.
play

Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance

Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso.
play

De qué se trata El elixir de la inmortalidad, la película de zombies que es de lo más visto de Netflix

de que se trata un fantasma en la batalla, la pelicula de accion espanola que sorprende en netflix
play

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix

El Chino Darín brilla en una de las películas españolas más vistas del año en Netflix.
play

La película española que está en Netflix y la rompe en el mundo: actúa el Chino Darín

play

Estela Cristiani, directora de la serie En el barro: "Era necesaria la mirada de una mujer al frente de esta historia"

últimas noticias

Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

Taiana visitó a Cristina en su casa en Constitución: "Está bien, animada y con mucha esperanza"

Hace 4 minutos
Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Hace 24 minutos
Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

Hace 47 minutos
De loque va del año, Cavani ya se perdió 18 partidos oficiales debido a lesiones.

Boca confirmó la lesión de Edinson Cavani: ¿se pierde el Superclásico?

Hace 1 hora
play

Caputo aseguró que no cambiará "nada" del programa económico tras las elecciones legislativas

Hace 1 hora