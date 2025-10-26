IR A
De qué se trata El elixir de la inmortalidad, la película de zombies que es de lo más visto de Netflix

Este lanzamiento de Indonesia hizo furor en esta popular plataforma de streaming y atrapó a miles de suscriptores.

Ahora llegó a la gran N roja

Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso.

Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso, un drama atrapante que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin y te dejará sin aliento. A continuación te contamos más detalles de su trama y también un adelanto para que no te la pierdas este mes de octubre.

Sinopsis de El elixir de la inmortalidad, la película tendencia de Netflix

Una familia disfuncional regenta un reputado negocio de hierbas medicinales. El propietario de la empresa intenta innovar creando una nueva poción, que acaba desencadenando un brote zombi.

Tráiler de El elixir de la inmortalidad

Embed - EL ELIXIR DE LA INMORTALIDAD | TRAILER ESPAÑOL | 23 Octubre/25 - NETFLIX

Reparto de El elixir de la inmortalidad

  • Mikha Tambayong
  • Donny Damara
  • Marthino Lio
  • Dimas Anggara
  • Kiki Narendra
  • Varren Arianda Calief
  • Eva Celia Latjuba
