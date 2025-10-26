De qué se trata El elixir de la inmortalidad, la película de zombies que es de lo más visto de Netflix

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los estrenos que se suman a la popular plataforma de streaming y atrapan a millones de suscriptores en cuestión de pocos minutos. En los últimos meses este sitio web se ha convertido en el más consumido de todo el mundo.
Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso, un drama atrapante que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin y te dejará sin aliento. A continuación te contamos más detalles de su trama y también un adelanto para que no te la pierdas este mes de octubre.
Sinopsis de El elixir de la inmortalidad, la película tendencia de Netflix
Una familia disfuncional regenta un reputado negocio de hierbas medicinales. El propietario de la empresa intenta innovar creando una nueva poción, que acaba desencadenando un brote zombi.
Tráiler de El elixir de la inmortalidad
Embed - EL ELIXIR DE LA INMORTALIDAD | TRAILER ESPAÑOL | 23 Octubre/25 - NETFLIX