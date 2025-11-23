IR A
IR A

Está en Netflix, es una película emotiva que cautivó a todos en Brasil y ahora conquistó el mundo

Una producción sensible de la plataforma de streaming que explora la soledad, los vínculos y la creación de un hogar desde una mirada poética y profundamente humana.

Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.

Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.

En su reciente incorporación al catálogo, Netflix sumó una de las producciones más sensibles surgidas del cine brasileño actual. El hijo de mil hombres, inspirada en la obra de Valter Hugo Mãe, se consolidó como un estreno que sedujo a espectadores de distintas regiones gracias a su tono introspectivo y a su forma particular de narrar la búsqueda de afecto. Su llegada a la plataforma amplificó el reconocimiento que ya había logrado tras su paso por salas comerciales.

Las Películas navideñas que están en Netflix
Te puede interesar:

Los clásicos navideños ya están llegando a Netflix y una comedia romántica estreno se volvió tendencia: cuál es

La trama transcurre en un pequeño poblado marítimo donde un pescador llamado Crisóstomo intenta dar sentido a su rutina marcada por la soledad. La irrupción de Camilo, un niño sin familia que aparece casi por accidente, modifica por completo ese paisaje emocional. A partir de este encuentro, la película traza una reflexión sobre la construcción de una familia que se sostiene en la necesidad de compañía y no en los lazos biológicos tradicionales.

El relato se expande con la aparición de Isaura y Antonino, personajes atravesados por dolores propios que encuentran en ese nuevo núcleo un espacio de contención. La película evita los excesos dramáticos y prefiere un lenguaje más íntimo, enfocado en gestos mínimos, silencios y miradas que delinean una convivencia posible entre individuos heridos. Esa combinación da lugar a un relato cargado de lirismo, que apuesta por una sensibilidad que no recurre al golpe bajo.

El hijo de mil hombres
La película brasileña se consolidó entre las más vistas de Netflix por su sensibilidad y su retrato íntimo de los vínculos familiares.

La película brasileña se consolidó entre las más vistas de Netflix por su sensibilidad y su retrato íntimo de los vínculos familiares.

Netflix: sinopsis de El hijo de mil hombres

Dirigida por Daniel Rezende, reconocido por su trabajo en Ciudad de Dios, la película adapta el espíritu melancólico de la novela y lo transforma en un recorrido visual donde cada escena se construye con un ritmo deliberadamente pausado. Las locaciones entre Buzios, la costa de Río de Janeiro y la Chapada Diamantina aportan una presencia natural poderosa. El mar funciona casi como otro personaje: un escenario que confronta, acompaña y refleja los estados internos de quienes habitan la historia.

La sinopsis despliega un viaje emocional centrado en la búsqueda de un refugio afectivo. Crisóstomo, Camilo, Isaura y Antonino construyen vínculos que desafían modelos familiares rígidos y encuentran en la cercanía un salvavidas posible. La película combina imágenes contemplativas con un relato que prioriza la transformación personal, explorando cómo los vínculos pueden reestructurar incluso las heridas más profundas.

Tráiler de El hijo de mil hombres

Embed - El hijo de mil hombres | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El hijo de mil hombres

La película reúne un elenco que sostiene su tono sensible y poético a través de interpretaciones sutiles, donde cada actor aporta un matiz distinto para acompañar el viaje emocional que propone la historia.

  • Rodrigo Santoro como Crisóstomo
  • Miguel Martines como Camilo
  • Rebeca Jamir como Isaura
  • Johnny Massaro como Antonino

La combinación entre la dirección minuciosa y la fotografía cargada de belleza visual potencia ese registro íntimo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Experiencia cinematográfica ideal para los fanáticos de producciones como Guerra Mundial Z.
play

La terrorífica película de Netflix que te pone lo pelos de punta

Estas películas son perfectas para el fin de semana.
play

Dos películas argentinas de Netflix protagonizadas por mujeres: son imperdibles

El documental aborda la historia de la familia Broberg. 
play

Es un perturbador documental, está en Netflix y se convirtió en uno de los favoritos de true crime

La bestia en mí es una producción estadounidense de género dramático que muchos usuarios describieron como un thriller elegante y denso. 
play

De qué se trata La bestia en mí, la miniserie con giros inesperados que sorprende a todos en Netflix

Esta película se estrenó en Netflix el 19 de noviembre.
play

Está en Netflix y tiene una mezcla de comedia romántica con drama empresarial: es una película buenísima

El cuco de cristal arrasa en Netflix.
play

Las mejores 2 series de Netflix que tenés que ver si te gustó El cuco de cristal

últimas noticias

La oposición sistemática revela mecanismos emocionales profundos.

Por qué hay personas que llevan la contra todo el tiempo: esto es lo que dice la psicología

Hace 10 minutos
Una fragancia con precio acorde a su legado aristocrático.

Este es el perfume favorito del Rey Carlos: cuánto sale en Argentina

Hace 10 minutos
play
Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.

Está en Netflix, es una película emotiva que cautivó a todos en Brasil y ahora conquistó el mundo

Hace 11 minutos
Leé todo sobre el casamiento del año

Quién es el actor y humorista argentino que tuvo la boda de sus sueños

Hace 11 minutos
Este sitio es perfecto para quienes buscan planes de Turismo en la ciudad porteña

Este templo escondido tiene más de 130 años, está en pleno CABA y es ideal para visitar en cualquier momento

Hace 12 minutos