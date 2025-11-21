Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas Esta comedia romántica de la plataforma de streaming se pregunta qué pasaría si te volvieras a encontrar con un gran amor en medio de circunstancias inesperadas. Tiene mucho humor y paisajes paradisíacos.







Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.

Los fanáticos de las comedias románticas saben que hay un tipo de historias tan conocidas como irresistibles: el de los exnovios que vuelven a encontrarse solo para ver cómo surgen las chispas que creían apagadas. Netflix tiene una película justo de este estilo que hace pensar en tus relaciones pasadas y, de paso, reír un rato.

Se trata de La madre de la novia, una producción de 2024 protagonizada por Brooke Shields y Benjamin Bratt y dirigida por Mark Waters, el mismo detrás de éxitos como Chicas pesadas y Un viernes de locos. Llegó a la plataforma de streaming en mayo del año pasado y enseguida conquistó a los suscriptores.

La madre de la novia tiene todo lo que el género pide: muchos gags cómicos, malentendidos, paisajes de ensueño y recuerdos del pasado que plantean un importante dilema: ¿es mejor darle una segunda oportunidad a un gran amor que fracasó o abrirse a vivir una nueva historia?

La madre de la novia Con el paso de los meses, una tendencia se afianzó en el servicio de streaming Netflix: el lanzamiento de contenido original que rápidamente se convierte en un éxito global. Netflix Netflix: sinopsis de La madre de la novia Lana es una madre soltera que se sorprende cuando su hija Emma, que acaba de pasar un año en Londres, regresa con la inesperada noticia de que se casará dentro de un mes en un exclusivo resort de Tailandia. Con una wedding planner ocupándose de todos los detalles, la idea es disfrutar de los días previos a la boda en unas playas paradisíacas y aprovechar para conocer a su yerno.

Sin embargo, las cosas se complican cuando Lana descubre que el futuro suegro de Emma es Will, un exnovio de la universidad del que estaba perdidamente enamorada, pero le rompió el corazón al desaparecer de un día para el otro sin explicaciones. Mientras se preparan para el casamiento de sus hijos, tendrán que superar las tensiones del pasado y enfrentar los sentimientos que resurgen.

Tráiler de La madre de la novia Embed - La madre de la novia | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La madre de la novia Brooke Shields como Lana.

Miranda Cosgrove como Emma.

Benjamin Bratt como Will.

Rachael Harris como Janice.

Sean Teale como RJ.

Chad Michael Murray como Lucas.

Michael McDonald como Clay.

Wilson Cruz como Scott.

Tasneem Roc como Camala.

Dalip Sondhi como Harley.