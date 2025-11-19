Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington Esta producción es el thriller policial que lidera el ranking de Netflix Argentina. Con Denzel Washington y Rami Malek al frente, la película recupera el espíritu oscuro de los clásicos noventosos y suma un giro final que no deja de sorprender.







"Pequeños secretos" se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. Dirigida por John Lee Hancock, la historia sigue a Joe "Deke" Deacon (Denzel Washington), un exdetective marcado por un caso del pasado, que regresa a Los Ángeles para colaborar con una nueva investigación sobre un posible asesino serial.

Allí, se cruza con Jim Baxter (Rami Malek), un joven y ambicioso detective que queda intrigado por la mirada obsesiva de Deke. Ambos se sumergen en una investigación llena de pistas ambiguas, sospechosos inquietantes y una tensión psicológica que crece escena tras escena.

La película recupera guiños de los thrillers de los años ’90. Además de Washington y Malek, cuenta con la participación de Jared Leto en uno de los roles más inquietantes de su carrera. Su personaje, Albert Sparma, es un sospechoso tan misterioso como provocador, que desafía constantemente a los detectives y a la audiencia. El film combina actuaciones intensas, silencios incómodos y un clima emocional que se vuelve cada vez más denso.

Sinopsis de Pequeños secretos, la película que es tendencia en Netflix El éxito actual en Netflix se explica por varios factores :

se explica : Recupera la estética de los thrillers policiales noventeros , donde el suspenso crece lentamente.

, donde el suspenso crece lentamente. Su final dividido genera debate y miles de comentarios en redes.

en redes. El elenco reúne tres figuras ganadoras del Oscar en un mismo proyecto.

en un mismo proyecto. La narrativa juega con la ambigüedad moral, dejando más preguntas que respuestas. Si disfrutás películas como "Seven" o "Zodiac", este título se vuelve una opción perfecta para tu próxima noche de suspenso. Con una duración de 2 horas y 8 minutos, ocupa el top 1 de las películas más vistas.

pequeños secretos Tráiler de Pequeños secretos Embed - PEQUEÑOS SECRETOS - Trailer Oficial Reparto de Pequeños secretos Rami Malek como Jim Baxter

como Jim Baxter Jared Leto como Albert Sparma

como Albert Sparma Denzel Washington como Joe "Deke" Deacon

como Joe "Deke" Deacon Natalie Morales como Detective Jamie Estrada

como Detective Jamie Estrada Olivia Washington como Amy Anders

como Amy Anders Sofia Vassilieva como Tina Salvatore

como Tina Salvatore Maya Kazan como Ronda Rathbun

como Ronda Rathbun Chris Bauer como Sal Rizoli pequenos-secretos-washington-leto-malek