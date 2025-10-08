IR A
Video: Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters, tocaron en vivo por primera vez

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami cantaron en The Tonight Show de Jimmy Fallon el tema interpretado por el grupo ficticio y se hizo viral.

Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters.

El fenómeno de K Pop Demon Hunters provocó que sus canciones se instalen en las listas de lo más escuchado a nivel global y, en las últimas horas, las artistas reales se presentaron por primera vez en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon y cantaron Golden, su tema estrella.

Con solo siete capítulos, ¿Quién es Erin Carter? se convirtió en un fenómeno global desde su estreno en 2023.
Pura acción y suspenso: está en Netflix, tiene pocos capítulos y no pasa de moda

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami están detrás de los personajes ficticios de la película. Se presentaron vestidas de negro y con un look asociado a sus personajes. Cada una llevaba, incluso, el peinado característico: Ejae con una colita de pelo hacia atrás, Rumi con la trenza y Audrey Nuna con dos trenzas hacia los costados.

Con la actuación demostraron que son capaces de presentarse con su canción Golden sin la necesidad de que sea a través de sus personajes ficticios. Las tres mostraron presencia escénica y en las redes sociales lo destacaron.

En caso de que la película sea nominada a los Premios Oscar, aseguran que podrían cantar en la ceremonia, ya que son millones de personas las que siguen a la banda. La misma se presentará en los próximos meses en lo que serán sus primeros shows profesionales.

