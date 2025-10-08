Video: Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters, tocaron en vivo por primera vez EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami cantaron en The Tonight Show de Jimmy Fallon el tema interpretado por el grupo ficticio y se hizo viral.







Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters. Redes sociales

El fenómeno de K Pop Demon Hunters provocó que sus canciones se instalen en las listas de lo más escuchado a nivel global y, en las últimas horas, las artistas reales se presentaron por primera vez en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon y cantaron Golden, su tema estrella.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami están detrás de los personajes ficticios de la película. Se presentaron vestidas de negro y con un look asociado a sus personajes. Cada una llevaba, incluso, el peinado característico: Ejae con una colita de pelo hacia atrás, Rumi con la trenza y Audrey Nuna con dos trenzas hacia los costados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheCartoonBase/status/1975782738633630044&partner=&hide_thread=false The real HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami) perform ‘GOLDEN’ live.pic.twitter.com/ofskF3AmrA — Cartoon Base (@TheCartoonBase) October 8, 2025

Con la actuación demostraron que son capaces de presentarse con su canción Golden sin la necesidad de que sea a través de sus personajes ficticios. Las tres mostraron presencia escénica y en las redes sociales lo destacaron.

En caso de que la película sea nominada a los Premios Oscar, aseguran que podrían cantar en la ceremonia, ya que son millones de personas las que siguen a la banda. La misma se presentará en los próximos meses en lo que serán sus primeros shows profesionales.