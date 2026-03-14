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Esta famosa película con Jackie Chan fue furor en los 90 y ahora llegó a Netflix: cómo se llama

El filme, que fue un éxito rotundo en taquilla tras su estreno original, llega ahora en alta definición para que revivas este clásico.

Uno de los clásicos de Jackie Chan llegó al catálogo de Películas de Netflix

Uno de los clásicos de Jackie Chan llegó al catálogo de Películas de Netflix

En marzo de 2026, la nostalgia de los años 90 vuelve a apoderarse de las pantallas de streaming con el desembarco de uno de los clásicos más aclamados del cine de acción y comedia. La plataforma Netflix ha incorporado a su catálogo Una pareja explosiva( Rush Hour), la película que consolidó a Jackie Chan en el mercado de Hollywood y que definió el género de las "buddy cop movies" para toda una generación.

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La plataforma de la N roja nos regala la oportunidad de revivir las aventuras del inspector Lee y el detective Carter en su misión más peligrosa por las calles de Los Ángeles. Más allá de los golpes y las persecuciones, la llegada de este título en marzo de 2026 pone en valor el legado cultural de Jackie Chan y su capacidad para romper barreras idiomáticas a través del humor físico.

Sinopsis de Una pareja explosiva, la película que acaba de llegar a Netflix

-Una pareja explosiva - Netflix - Películas

La sinópsis oficial destaca lo siguiente: Un leal y abnegado inspector de Hong Kong se une a un detective de policía de Los Ángeles imprudente y ruidoso, para rescatar a la hija secuestrada del cónsul chino, y de paso arrestar a un peligroso señor del crimen.

Tráiler de Una pareja explosiva

Embed - RUSH HOUR 1998 trailer subtitulado

Reparto de Una pareja explosiva

  • Jackie Chan como Inspector Lee: Un hábil inspector de Hong Kong.
  • Chris Tucker como Detective Carter: Un detective hablador de la policía de Los Ángeles.
  • Tom Wilkinson como Thomas Griffin/Juntao: El villano principal.
  • Tzi Ma como Consul Han: Cónsul chino cuyo hija es secuestrada.
  • Ken Leung como Sang: La mano derecha de Juntao.
  • Elizabeth Peña como Detective Tania Johnson: Experta en bombas de la policía de Los Ángeles.
  • Julia Hsu como Soo Yung: La hija del cónsul.
  • Philip Baker Hall como Capitán Diel.
  • Chris Penn como Clive.
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