Uno de los clásicos de Jackie Chan llegó al catálogo de Películas de Netflix
En marzo de 2026, la nostalgia de los años 90 vuelve a apoderarse de las pantallas de streaming con el desembarco de uno de los clásicos más aclamados del cine de acción y comedia. La plataforma Netflix ha incorporado a su catálogo Una pareja explosiva( Rush Hour), la película que consolidó a Jackie Chan en el mercado de Hollywood y que definió el género de las "buddy cop movies" para toda una generación.
La plataforma de la N roja nos regala la oportunidad de revivir las aventuras del inspector Lee y el detective Carter en su misión más peligrosa por las calles de Los Ángeles. Más allá de los golpes y las persecuciones, la llegada de este título en marzo de 2026 pone en valor el legado cultural de Jackie Chan y su capacidad para romper barreras idiomáticas a través del humor físico.
Sinopsis de Una pareja explosiva, la película que acaba de llegar a Netflix
La sinópsis oficial destaca lo siguiente: Un leal y abnegado inspector de Hong Kong se une a un detective de policía de Los Ángeles imprudente y ruidoso, para rescatar a la hija secuestrada del cónsul chino, y de paso arrestar a un peligroso señor del crimen.
Tráiler de Una pareja explosiva
Embed - RUSH HOUR 1998 trailer subtitulado
Reparto de Una pareja explosiva
Jackie Chan como Inspector Lee: Un hábil inspector de Hong Kong.
Chris Tucker como Detective Carter: Un detective hablador de la policía de Los Ángeles.
Tom Wilkinson como Thomas Griffin/Juntao: El villano principal.
Tzi Ma como Consul Han: Cónsul chino cuyo hija es secuestrada.
Ken Leung como Sang: La mano derecha de Juntao.
Elizabeth Peña como Detective Tania Johnson: Experta en bombas de la policía de Los Ángeles.