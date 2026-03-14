Esta famosa película con Jackie Chan fue furor en los 90 y ahora llegó a Netflix: cómo se llama El filme, que fue un éxito rotundo en taquilla tras su estreno original, llega ahora en alta definición para que revivas este clásico. + Seguir en







Uno de los clásicos de Jackie Chan llegó al catálogo de Películas de Netflix

En marzo de 2026, la nostalgia de los años 90 vuelve a apoderarse de las pantallas de streaming con el desembarco de uno de los clásicos más aclamados del cine de acción y comedia. La plataforma Netflix ha incorporado a su catálogo Una pareja explosiva( Rush Hour), la película que consolidó a Jackie Chan en el mercado de Hollywood y que definió el género de las "buddy cop movies" para toda una generación.

La plataforma de la N roja nos regala la oportunidad de revivir las aventuras del inspector Lee y el detective Carter en su misión más peligrosa por las calles de Los Ángeles. Más allá de los golpes y las persecuciones, la llegada de este título en marzo de 2026 pone en valor el legado cultural de Jackie Chan y su capacidad para romper barreras idiomáticas a través del humor físico.

Sinopsis de Una pareja explosiva, la película que acaba de llegar a Netflix -Una pareja explosiva - Netflix - Películas La sinópsis oficial destaca lo siguiente: Un leal y abnegado inspector de Hong Kong se une a un detective de policía de Los Ángeles imprudente y ruidoso, para rescatar a la hija secuestrada del cónsul chino, y de paso arrestar a un peligroso señor del crimen.

Tráiler de Una pareja explosiva Embed - RUSH HOUR 1998 trailer subtitulado Reparto de Una pareja explosiva Jackie Chan como Inspector Lee: Un hábil inspector de Hong Kong.

como Inspector Lee: Un hábil inspector de Hong Kong. Chris Tucker como Detective Carter: Un detective hablador de la policía de Los Ángeles.

como Detective Carter: Un detective hablador de la policía de Los Ángeles. Tom Wilkinson como Thomas Griffin/Juntao: El villano principal.

Tzi Ma como Consul Han: Cónsul chino cuyo hija es secuestrada.

Ken Leung como Sang: La mano derecha de Juntao.

Elizabeth Peña como Detective Tania Johnson: Experta en bombas de la policía de Los Ángeles.

Julia Hsu como Soo Yung: La hija del cónsul.

Philip Baker Hall como Capitán Diel.

Chris Penn como Clive.