Así es Vladimir, la polémica serie erótica con drama y obsesión que es de lo más visto de Netflix

La serie "Vladimir" se convirtió en una de las producciones más comentadas de Netflix. Con una historia intensa sobre deseo, obsesión y crisis personal, atrapó a los espectadores y se posicionó entre lo más visto.

En los últimos días

En los últimos días, Netflix sumó a su catálogo la "Vladimir", una producción que rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma en Argentina.

Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.
La historia mezcla drama psicológico, suspenso emocional y erotismo, generando una narrativa intensa que invita a ver un episodio tras otro. Además, la actuación de sus protagonistas y la construcción de una trama cargada de ambigüedades hacen que la serie resulte especialmente atractiva para quienes disfrutan de relatos provocadores y personajes complejos.

Si te gustan las historias que exploran las emociones humanas desde una mirada intensa y dramática, esta miniserie puede ser una buena opción para tu próxima maratón.

La historia combina drama psicológico, erotismo y tensión emocional, elementos que la convirtieron en una de las propuestas más comentadas del momento. Con una trama provocadora y personajes complejos, la serie explora temas como el deseo, la obsesión y los límites de las relaciones de poder.

Sinopsis de Vladimir, la serie del momento en Netflix

La trama sigue a una académica cuya vida comienza a desmoronarse cuando su matrimonio y su carrera se ven sacudidos por una serie de conflictos y cuestionamientos.

En ese contexto aparece Vladimir, un escritor joven y carismático que despierta en ella una atracción difícil de controlar. A partir de ese vínculo, la serie construye un relato cargado de tensión psicológica, donde los sentimientos se mezclan con fantasías, inseguridades y decisiones que pueden cambiarlo todo.

La serie explora con profundidad las emociones de sus personajes, especialmente las contradicciones internas de la protagonista, que enfrenta el conflicto entre sus deseos, sus valores y las consecuencias de sus decisiones.

La protagonista es una profesora universitaria que atraviesa una profunda crisis personal y profesional, lo que la lleva a desarrollar una intensa fascinación por un joven escritor llamado Vladimir.

Tráiler de Vladimir

Reparto de Vladimir

La miniserie Vladimir, estrenada en Netflix el 5 de marzo de 2026, cuenta con un elenco encabezado por reconocidas figuras de Hollywood. Basada en la novela homónima de Julia May Jonas, este thriller psicológico y erótico sigue la obsesión de una profesora universitaria por un joven colega.

  • Rachel Weisz: Interpreta a la protagonista, una profesora y escritora que se ve envuelta en una peligrosa obsesión.
  • Leo Woodall: Interpreta al joven colega que se convierte en el objeto del deseo de la protagonista.
  • John Slattery: Interpreta a John, el esposo de la protagonista, quien enfrenta sus propios escándalos por amoríos pasados con estudiantes.
  • Jessica Henwick
  • Ellen Burstyn
