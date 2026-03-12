La serie "Vladimir" se convirtió en una de las producciones más comentadas de Netflix. Con una historia intensa sobre deseo, obsesión y crisis personal, atrapó a los espectadores y se posicionó entre lo más visto.

En los últimos días, Netflix sumó a su catálogo la "Vladimir", una producción que rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma en Argentina.

La historia mezcla drama psicológico, suspenso emocional y erotismo , generando una narrativa intensa que invita a ver un episodio tras otro. Además, la actuación de sus protagonistas y la construcción de una trama cargada de ambigüedades hacen que la serie resulte especialmente atractiva para quienes disfrutan de relatos provocadores y personajes complejos .

Si te gustan las historias que exploran las emociones humanas desde una mirada intensa y dramática, esta miniserie puede ser una buena opción para tu próxima maratón .

La historia combina drama psicológico, erotismo y tensión emocional, elementos que la convirtieron en una de las propuestas más comentadas del momento.

Más allá de su tono erótico, "Vladimir" se distingue por su enfoque introspectivo y psicológico. La serie explora con profundidad las emociones de sus personajes, especialmente las contradicciones internas de la protagonista, que enfrenta el conflicto entre sus deseos, sus valores y las consecuencias de sus decisiones. La producción también aborda temas actuales como las dinámicas de poder en el ámbito académico, la crisis de identidad y las relaciones contemporáneas , lo que aporta una dimensión más compleja a la historia .

Sinopsis de Vladimir, la serie del momento en Netflix

La trama sigue a una académica cuya vida comienza a desmoronarse cuando su matrimonio y su carrera se ven sacudidos por una serie de conflictos y cuestionamientos.

En ese contexto aparece Vladimir, un escritor joven y carismático que despierta en ella una atracción difícil de controlar. A partir de ese vínculo, la serie construye un relato cargado de tensión psicológica, donde los sentimientos se mezclan con fantasías, inseguridades y decisiones que pueden cambiarlo todo.

La narrativa se centra especialmente en la mirada interior de la protagonista, mostrando cómo su obsesión va creciendo mientras intenta mantener una apariencia de normalidad en su vida cotidiana. Más allá de su tono erótico, "Vladimir" se distingue por su enfoque introspectivo y psicológico.

La serie explora con profundidad las emociones de sus personajes, especialmente las contradicciones internas de la protagonista, que enfrenta el conflicto entre sus deseos, sus valores y las consecuencias de sus decisiones.

La producción también aborda temas actuales como las dinámicas de poder en el ámbito académico, la crisis de identidad y las relaciones contemporáneas, lo que aporta una dimensión más compleja a la historia.

Uno de los motivos por los que la miniserie logró posicionarse en el top 10 de Netflix es su combinación de género.

La protagonista es una profesora universitaria que atraviesa una profunda crisis personal y profesional, lo que la lleva a desarrollar una intensa fascinación por un joven escritor llamado Vladimir.

Tráiler de Vladimir

Reparto de Vladimir

La miniserie Vladimir, estrenada en Netflix el 5 de marzo de 2026, cuenta con un elenco encabezado por reconocidas figuras de Hollywood. Basada en la novela homónima de Julia May Jonas, este thriller psicológico y erótico sigue la obsesión de una profesora universitaria por un joven colega.

Rachel Weisz : Interpreta a la protagonista, una profesora y escritora que se ve envuelta en una peligrosa obsesión.

: Interpreta a la protagonista, una profesora y escritora que se ve envuelta en una peligrosa obsesión. Leo Woodall: Interpreta al joven colega que se convierte en el objeto del deseo de la protagonista.

Interpreta al joven colega que se convierte en el objeto del deseo de la protagonista. John Slattery: Interpreta a John, el esposo de la protagonista, quien enfrenta sus propios escándalos por amoríos pasados con estudiantes.

Jessica Henwick

Ellen Burstyn