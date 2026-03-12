Cuál es la trama de Una amistad, un asesinato, la serie que sorprendió en Netflix con una historia llena de misterios A lo largo de sus capítulos, la serie saca a la luz los secretos de un hombre que, pese a haber sido condenado por la Justicia, dejó traumas duraderos en quienes creían conocerlo por completo. + Seguir en







En los casos de crimen real, a veces la revelación más impactante no es el delito en sí, sino quién lo cometió. “Un amigo, un asesino”, el nuevo documental de Netflix, reconstruye la investigación que expuso a un agresor oculto a plena vista dentro de una tranquila comunidad danesa.

La docuserie de Netflix repasa tres casos que conmocionaron a Dinamarca entre 2016 y 2023. Todos involucraron ataques contra adolescentes y mantuvieron en alerta a la población durante años. Tras el tercer incidente, la policía logró identificar al agresor, llamado Philip Patrick Westh, un hombre de 32 años.

También reconstruye cómo los investigadores lograron conectar los hechos y detener al sospechoso, mientras la comunidad enfrentaba un clima constante de miedo. Según la sacerdotisa local Anna Helleberg Kluge, el caso dejó una profunda huella emocional. A continuación, te contamos más detalles de la trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes este fin de semana de marzo 2026.

Sinopsis de Una amistad, un asesinato, la docuserie tendencia en Netflix Dirigida por Christian Dyekjær, la serie sigue durante casi una década el proceso que llevó a identificar y detener al agresor. La investigación no solo revela los detalles de los crímenes, sino también el impacto emocional que dejaron en quienes creían conocer al culpable.

El relato se construye a partir de testimonios directos de tres antiguos amigos del acusado, un sacerdote local, un coordinador de búsqueda voluntario, un periodista y el fundador de un grupo danés de Facebook dedicado a personas desaparecidas. A través de sus voces, la serie muestra cómo el miedo y la desconfianza se instalaron en la comunidad tras los ataques.

Una de las entrevistadas, Amanda, ex amiga del agresor, recuerda que vivió durante años con el temor de que él siguiera libre y que ella misma pudiera convertirse en la próxima víctima. La revelación de la identidad del culpable, cuenta, fue devastadora para quienes lo habían tratado de cerca.

