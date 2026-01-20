Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es El actor vuelve a mostrar su costado más carismático en un papel que combina fuerza bruta y torpeza encantadora, mientras la película se mueve entre el thriller político y la sátira del género. + Seguir en







Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: el film combina humor, explosiones y una misión imposible que ya escala entre lo más visto de la plataforma, ¿cuál es?

La N roja sumó a su catálogo una nueva película protagonizada por Cena que mezcla risas y situaciones absurdas en medio de un golpe militar. El guion propone una historia explosiva que ya genera conversación entre los usuarios y divide a la crítica especializada.

Las opiniones están lejos de ser unánimes. Mientras Rolling Stone resaltó el carisma de John Cena y algunas secuencias de acción bien logradas, otros medios fueron más críticos. The Hollywood Reporter y The Guardian señalaron problemas de ritmo y una escasa química entre los protagonistas. En la misma línea, IGN y Los Angeles Times cuestionaron el abuso de efectos digitales y un tono narrativo irregular.

Héroe por encargo Sinopsis de Héroe por encargo, la nueva película que está en Netflix Mason Pettits es un exagente de fuerzas especiales que quedó atrapado en un trabajo de oficina tan gris como aburrido. Su rutina cambia cuando acepta, a regañadientes, un encargo de seguridad privada para acompañar a Claire Wellington, una periodista en caída libre que busca la nota de su vida.

El objetivo de la entrevista es Juan Venegas, un dictador tan despiadado como elegantemente vestido. Pero cuando el reportaje está a punto de concretarse, estalla un golpe militar que lo cambia todo. A partir de ese momento, el trío deberá sobrevivir a persecuciones, asesinos, la selva y sus propias diferencias, en una carrera contrarreloj cargada de ironía.

Tráiler de Héroe por encargo

Alison Brie como Claire Wellington

Juan Pablo Raba como Juan Venegas

Christian Slater

Alice Eve La dirección está a cargo de Pierre Morel, conocido por su experiencia en cine de acción.