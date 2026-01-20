Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

IR A
El actor vuelve a mostrar su costado más carismático en un papel que combina fuerza bruta y torpeza encantadora, mientras la película se mueve entre el thriller político y la sátira del género.

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: el film combina humor, explosiones y una misión imposible que ya escala entre lo más visto de la plataforma, ¿cuál es?

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

La N roja sumó a su catálogo una nueva película protagonizada por Cena que mezcla risas y situaciones absurdas en medio de un golpe militar. El guion propone una historia explosiva que ya genera conversación entre los usuarios y divide a la crítica especializada.

Las opiniones están lejos de ser unánimes. Mientras Rolling Stone resaltó el carisma de John Cena y algunas secuencias de acción bien logradas, otros medios fueron más críticos. The Hollywood Reporter y The Guardian señalaron problemas de ritmo y una escasa química entre los protagonistas. En la misma línea, IGN y Los Angeles Times cuestionaron el abuso de efectos digitales y un tono narrativo irregular.

Héroe por encargo

Sinopsis de Héroe por encargo, la nueva película que está en Netflix

Mason Pettits es un exagente de fuerzas especiales que quedó atrapado en un trabajo de oficina tan gris como aburrido. Su rutina cambia cuando acepta, a regañadientes, un encargo de seguridad privada para acompañar a Claire Wellington, una periodista en caída libre que busca la nota de su vida.

El objetivo de la entrevista es Juan Venegas, un dictador tan despiadado como elegantemente vestido. Pero cuando el reportaje está a punto de concretarse, estalla un golpe militar que lo cambia todo. A partir de ese momento, el trío deberá sobrevivir a persecuciones, asesinos, la selva y sus propias diferencias, en una carrera contrarreloj cargada de ironía.

Tráiler de Héroe por encargo

Embed - Héroe por Encargo | Tráiler oficial subtitulado | Con John Cena y Alison Brie | Sólo en cines.

Reparto de Héroe por encargo

  • John Cena como Mason Pettits
  • Alison Brie como Claire Wellington
  • Juan Pablo Raba como Juan Venegas
  • Christian Slater
  • Alice Eve

La dirección está a cargo de Pierre Morel, conocido por su experiencia en cine de acción.

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
