Hoy en Netflix: es una comedia romántica basada en un best seller y no para de sumar visualizaciones Se estrenó a comienzos de enero y enseguida se metió en el Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming. Cuando el género parecía agotado, esta película sorprendió con una historia de amor fresca, divertida y moderna. + Seguir en







Esta comedia romántica es un éxito de Netflix a nivel global. Freepik/Netflix

De vez en cuando, Netflix acierta al sumar a su catálogo una producción que se convierte en un éxito inmediato y un verdadero fenómeno a nivel mundial. Este es el caso de una comedia romántica basada en un best seller que se estrenó el 9 de enero pasado y no para de sumar visualizaciones.

Se trata de Gente que conocemos en vacaciones (People we meet on vacation), dirigida por Brett Haley y basada en el libro homónimo de Emily Henry que se publicó en 2021. Dura casi dos horas y tuvo una excelente recepción entre los suscriptores: rápidamente se metió en el Top 10 de lo más visto.

Cuando el género de la comedia romántica ya parecía agotado, Gente que conocemos en vacaciones irrumpió con una propuesta fresca, divertida y moderna que cautivó al público y demostró que siempre hay espacio para una historia de amor bien contada.

Gente que conocemos en vacaciones La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio. netflix Netflix: sinopsis de Gente que conocemos en vacaciones Poppy y Alex tienen personalidades opuestas: ella es una escritora de viajes positiva y aventurera que vive en Nueva York; él es un profesor reservado y rutinario que reside en un pequeño pueblo de Ohio. A pesar de sus diferencias, se hicieron amigos en la universidad y durante una década, religiosamente, compartieron sus vacaciones de verano.

Sin embargo, no se hablan desde hace dos años, después de un traumático viaje a la Toscana. Cuando Poppy recibe una invitación para el casamiento de David, el hermano de Alex, decide ir a la fiesta en Barcelona para tratar de arreglar las cosas con su ex mejor amigo. ¿Será que podrían convertirse en la pareja ideal?

Tráiler de Gente que conocemos en vacaciones Embed - Gente que conocemos en vacaciones | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Gente que conocemos en vacaciones Emily Bader como Poppy.

Tom Blyth como Alex.

Sarah Catherine Hook como Sarah.

Lucien Laviscount como Trey.

Miles Heizer como David.

Jameela Jamil como Swapna.

Tommy Do como Nam.

Lukas Gage como Buck.

Alice Lee como Rachel.

Molly Shannon como Wanda.